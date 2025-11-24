СК: Обвиняемых в убийстве подростков осудят в Пятигорске
Подростки, обвиняемые в убийстве 20-летнего молодого человека в Пятигорске, предстанут перед судом. Об этом сообщает Telegram-канал СК России.
Следствие установило, что вечером 17 марта в парке Кирова группа ребят познакомилась с юношей. Заподозрив его в угрозе для одной из девочек, 12-летний мальчик предложил избить мужчину.
Он первым распылил в лицо жертве газовый баллончик, после чего его 17-летний друг начал наносить удары руками и ногами. В ходе драки 14-летний участник сдавил шею потерпевшего, доведя его до потери сознания, а 15-летний подросток нанес еще несколько ударов ногами лежащему без чувств.
Молодой человек скончался на месте происшествия от механической асфиксии.
Троим подросткам предъявили обвинения по статьям о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия и убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Всех фигурантов дела заключили под стражу. Однако 12-летнего подростока, не достигшего возраста уголовной ответственности, поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
