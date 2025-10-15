Таролог рассказала, какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни в октябре

15 октября 2025, 10:23

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Во второй половине октября представителей знаков Весы, Скорпион и Рыбы ждут изменения в личной жизни. Об этом Москве 24 рассказала таролог и нумеролог Ирина Листовская.