Таролог рассказала, какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни в октябре
Во второй половине октября представителей знаков Весы, Скорпион и Рыбы ждут изменения в личной жизни. Об этом Москве 24 рассказала таролог и нумеролог Ирина Листовская.
По словам эксперта, Весам предстоит сделать важный выбор, который может повлиять на их отношения. В этот период возможны судьбоносные знакомства или переход существующих связей на новый уровень — вплоть до предложения руки и сердца. Листовская советует Весам сочетать голос разума с интуицией и не бояться брать ответственность за свои решения.
Скорпионам придется пройти через эмоциональные испытания, связанные со страстью и доверием. По словам таролога, представители этого знака будут особенно притягательны, что может как укрепить отношения, так и спровоцировать кризис. Эксперт рекомендует этим знакам зодиака контролировать ревность и проявлять мягкость в общении с партнёром.
Для Рыб наступает период эмоционального восстановления и вдохновения. После возможного этапа разочарований их ждут новые романтические возможности или обновление чувств в уже существующих отношениях. Листовская советует Рыбам быть открытыми к любви, но сохранять здравомыслие и веру в лучшее.
