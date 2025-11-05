Пропавшая в тайге Усольцева увлекалась практиками богини смерти Кали

05 ноября 2025, 10:45

Фото: iStock/FotoMaximum

Жительница Красноярского края Ирина Усольцева, которая бесследно пропала в тайге вместе с мужем и дочерью, увлекалась духовными практиками, посвящёнными индуистской богине смерти и возрождения Кали. Об этом сообщает aif.ru, изучивший страницы женщины в соцсетях.