Пропавшая в тайге Усольцева увлекалась практиками богини смерти Кали
Жительница Красноярского края Ирина Усольцева, которая бесследно пропала в тайге вместе с мужем и дочерью, увлекалась духовными практиками, посвящёнными индуистской богине смерти и возрождения Кали. Об этом сообщает aif.ru, изучивший страницы женщины в соцсетях.
Согласно публикациям Усольцевой, она регулярно участвовала в так называемых динамических медитациях Кали. В одном из своих последних постов россиянка писала, что её новая практика длится более 20 дней.
Психолог Максим Баранов в комментарии изданию отметил, что медитации, посвящённые Кали, могут быть опасны для психики, так как «поднимают из бессознательного непрожитые травмы».
Богиня Кали в индуизме символизирует разрушение, смерть и обновление. Традиционно её изображают как четырёхрукую женщину с синей кожей и высунутым языком, с поясом из отсечённых конечностей. В руках она держит саблю и отрубленную голову, а ногами попирает тело своего супруга – бога Шивы.
В восточных духовных практиках медитацию Кали рассматривают как символ внутренней смерти и последующего возрождения, способ расширения сознания и избавления от «старых слоёв личности».
