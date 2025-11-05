Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
64-летний Сергей Усольцев пропал в тайге Красноярского края вместе с женой Ириной и дочерью Ариной. Местные жители отмечают, что Усольцев — опытный таежник, известный в туристических кругах. Его навыки могли стать причиной отказа от помощи, пишет aif.ru.
Ситуация напоминает случай Владимира Шатыгина, который пропал в тех же лесах в 2019 году. Мужчина также имел большой опыт и часто собирал ягоды в одних и тех же местах. Однако, когда он оказался в беде, отказывался от предложений о помощи. Местные жители рассказывают, что Шатыгин встречал рыбаков и охотников, но всегда утверждал, что сам найдет путь. Спустя несколько недель его никто не видел, и поиски не увенчались успехом.
Оба случая подчеркивают риск, связанный с излишней самоуверенностью. Опытные путешественники иногда недооценивают опасности тайги и не принимают помощь, что может привести к трагическим последствиям.
Напомним, что семья вместе с пятилетней дочерью отправилась в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье 28 сентября и после этого исчезла. Следователи продолжают поиски Усольцевых.
Читайте также: