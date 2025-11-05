Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

05 ноября 2025, 08:59

Пропавший вместе с семьей в тайге Сергей Усольцев мог отказаться от помощи

Фото: iStock/Алексей Желтухин

64-летний Сергей Усольцев пропал в тайге Красноярского края вместе с женой Ириной и дочерью Ариной. Местные жители отмечают, что Усольцев — опытный таежник, известный в туристических кругах. Его навыки могли стать причиной отказа от помощи, пишет aif.ru.