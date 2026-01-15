Тело бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра обнаружили в Москве: версия о суициде, обвинение молодой жены и предсмертная записка
В четверг, 15 января, стало известно о гибели бывшего заместителя министра труда России Алексея Скляра. Его тело обнаружили в частном доме в Новой Москве, а незадолго до смерти чиновник разослал тревожные сообщения друзьям и бывшей коллеге. Правоохранительные органы предварительно сообщили о самоубийстве. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
Обстоятельства обнаружения тела
Алексея Скляра нашли мертвым в его доме в поселении Филимонковское в Новой Москве. По информации оперативных служб, когда спасатели прибыли на место, входная дверь была открыта, а тело экс-чиновника лежало у порога. Полицию и экстренные службы, как уточняется, вызвали его друзья, однако спасти мужчину не удалось.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что причиной смерти стал суицид.
Прощальные сообщения перед смертью
Незадолго до трагедии Алексей Скляр направил сообщения друзьям и бывшей коллеге, которая в настоящее время работает в Минцифры. По данным Telegram-канала SHOT, он предупредил подругу, что в момент, когда она будет читать сообщение, его уже не будет в живых.
Также чиновник разослал друзьям прощальное письмо со словами:
«Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена».
По другой информации, Скляр мог оставить и прощальный пост в социальных сетях. В сообщениях он якобы жаловался на супругу и прямо связывал свое решение уйти из жизни с семейным конфликтом.
Реакция семьи и близких
Супруга погибшего отказалась комментировать произошедшее. В настоящее время она находится в состоянии сильного эмоционального потрясения.
Первая жена Скляра также отказалась от комментариев. Известно, что у Алексея осталось двое сыновей от первого брака. Один из них сообщил журналистам, что давно не общался с отцом.
Развод, второй брак и имущественные вопросы
По данным нескольких Telegram-каналов, Алексей Скляр развелся с первой женой около трех лет назад. Развод сопровождался масштабным разделом имущества. В 2023 году он продал свою 50-метровую квартиру на улице Херсонской в Москве, а его бывшая супруга — 120-метровую квартиру в жилом комплексе на Шаболовке, стоимость которой, по разным оценкам, доходила до 80 млн рублей. За ней при этом сохранилось машиноместо. У Скляра после развода остались особняк в Новой Москве и белый BMW X6, у экс-супруги — земельный участок в Краснодаре площадью около 1000 квадратных метров.
После развода бывший чиновник женился во второй раз — на 33-летней Алине М., которая младше его на 17 лет. По информации СМИ, пара была вместе как минимум с 2023 года и летала на Мальдивы. После увольнения Скляра из правительства у него начались финансовые проблемы, на фоне которых в семье возникали ссоры. Сообщается, что после одного из конфликтов Алина уехала за границу. По возвращении ей предстоит делить наследство с двумя совершеннолетними сыновьями Скляра от первого брака — Даниилом и Никитой.
Также Telegram-канал Mash со ссылкой на родственников утверждает, что Скляр регулярно избивал свою супругу, даже в то время, когда она была беременна. Ребёнка девушка родила месяц назад. После этого родные забрали её на родину в Нальчик, где она находится и сейчас. Известно, что Алексей писал и звонил жене, умоляя её вернуться, но та наотрез отказалась. Не исключено, что именно это и стало причиной самоубийства чиновника.
Карьера Алексея Скляра
Алексей Скляр родился 25 апреля 1975 года в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Он окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а также обучался в РАНХиГС.
В 1997–2002 годах Скляр работал в ОАО «Компания „Краснодарагропромснаб“», пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя генерального директора. Позже занимал должность заместителя начальника управления информационных систем Федерального казначейства, а затем возглавлял управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
В 2013–2018 годах он работал на различных должностях в Счетной палате РФ. 25 июля 2018 года Алексея Скляра назначили заместителем министра труда и социальной защиты России, где он курировал вопросы информационных систем и предоставления государственных услуг в электронной форме. В 2022 году его уволили с поста.