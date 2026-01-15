15 января 2026, 13:56

Алексей Скляр (фото: mintrud.gov.ru)

В четверг, 15 января, стало известно о гибели бывшего заместителя министра труда России Алексея Скляра. Его тело обнаружили в частном доме в Новой Москве, а незадолго до смерти чиновник разослал тревожные сообщения друзьям и бывшей коллеге. Правоохранительные органы предварительно сообщили о самоубийстве. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».





Содержание Обстоятельства обнаружения тела Прощальные сообщения перед смертью Реакция семьи и близких Развод, второй брак и имущественные вопросы Карьера Алексея Скляра

Обстоятельства обнаружения тела

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

Прощальные сообщения перед смертью

Фото: iStock/Soumen Hazra

«Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена».

Реакция семьи и близких

Развод, второй брак и имущественные вопросы

Фото: iStock/Rawf8

Карьера Алексея Скляра