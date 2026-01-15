«Увидел то, что не должен был»: загадочная смерть российского хирурга в Таиланде, подробности
В начале 2026 года в одном из престижных районов Паттайи обнаружили тело российского врача-хирурга, который прилетел в Таиланд один. Обстоятельства его гибели до сих пор вызывают вопросы, а близкие опасаются, что дело может остаться без полноценного расследования. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
Трагедия в Джомтьене
В престижном районе Джомтьен, в номере одного из местных отелей нашли мёртвым 41-летнего Тимофея Б. — врача-хирурга из Красноярского края, уроженца Северо-Енисейска. Он прилетел в Таиланд по туристической путёвке. Произошло это 6 января, и в тот же день он погиб.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тяжёлая черепно-мозговая травма в сочетании с множественными переломами костей. По заключению специалистов, подобные повреждения характерны для жестокого избиения.
«Отзывчивый доктор»
Родственники, друзья и бывшие пациенты Тимофея находятся, мягко говоря, в недоумении от случившегося. Они описывают хирурга как очень светлого, доброго и жизнерадостного человека, полностью преданного своей профессии. Мысль о том, что он мог оказаться втянутым в ситуацию, приведшую к столь жестокой расправе, кажется близким абсурдной.
Как сообщает «КП-Красноярск», Тимофей окончил медицинский вуз в 2007 году по специальности «Общая хирургия» и сразу начал работать в Северо-Енисейской районной больнице. В 2012 году он прошёл профессиональную переподготовку и стал пластическим хирургом.
Позже несколько лет Тимофей жил и работал в Екатеринбурге в частной клинике. Там он специализировался на липосакциях, различных видах эстетической пластики и других операциях, направленных на улучшение внешности пациентов. Люди, которым он помогал, до сих пор вспоминают его с огромной благодарностью. В отзывах подчёркивают не только высокий уровень операций, но и редкое человеческое отношение: тактичность, чуткость, внимательность, готовность подробно всё объяснить и поддерживать пациентов на всех этапах.
Со временем Тимофей вернулся в родной Северо-Енисейск и снова устроился в районную больницу, продолжив работать уже в системе государственной медицины. Он много путешествовал, любил активный отдых, был душой компании, неконфликтным и весёлым человеком — именно таким его запомнили однокурсники, коллеги и друзья.
Последний звонок и тревожная версия
По рассказу матери погибшего, сразу после прилёта Тимофей позвонил домой. В разговоре он между делом упомянул, что стал случайным свидетелем страшного происшествия. По его словам, он видел, как неизвестный мужчина затащил девушку в кусты и изнасиловал её. После этого звонка связь с Тимофеем оборвалась навсегда.
В интернете начала распространяться версия, согласно которой за врачом могли следить, а затем неизвестные проникли в его номер в отеле и жестоко избили до смерти. Официальных подтверждений этой версии от тайской полиции или других правоохранительных органов в настоящее время нет.
Страх замятого дела и ожидание официальной версии
Родственники признаются, что пока знают крайне мало и большую часть информации получают из социальных сетей и публикаций в СМИ. Близкие опасаются, что история может быть замята или не расследована должным образом. Именно поэтому семья настаивает на максимальной огласке и ждёт, когда с ними наконец свяжется полиция и представит официальную версию произошедшего.
Для родных утрата стала невосполнимой. Однокурсники, коллеги и сотни пациентов, которым Тимофей когда-то помог, оперативно организовали сбор средств на транспортировку тела из Таиланда в Россию.