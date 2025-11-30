«Ты прекрасна, как утренняя заря»: 85-летняя россиянка перевела военному из США 400 тыс. руб. Кем на самом деле оказался жених-альфонс?
Тамара Иванова (имя изменено — прим. ред.), несмотря на свой возраст, не похожа на ровесниц. В 85 лет она регулярно красится, делает маникюр и прическу. Женщина также активно пользуется интернетом и ведет аккаунты в социальных сетях. Именно так пенсионерка стала жертвой мошенников и перевела «жениху-альфонсу» 400 тысяч рублей. Подробности дела — в материале «Радио 1».
Как пенсионерка попалась на удочку мошенника
В молодости Тамара Ивановна покорила сердца многих мужчин. Официально она была замужем четыре раза, а количество её романов трудно подсчитать.
«С женщинами у меня никогда дружбы не складывалось, а мужиков всегда любила, и они меня. С последним мужем познакомилась на остановке, он за мной долго ухаживал, красивый невероятно был - похож на Алена Делона в молодости. Мы с ним хорошо жили. Умер пять лет назад», — говорила пенсионерка в 2018 году.
Однажды Тамара Ивановна разместила на своей странице в соцсети старые фотографии, на которых ей около 40-50 лет. И тут начался настоящий ажиотаж! Мужчины стали активно предлагать ей руку и сердце, не видя её ни разу в жизни. Один из них особенно привлёк внимание пенсионерки, и она почувствовала к нему симпатию, как в юности.
«Влюбилась, поверила – и обожглась. Сначала было интересно, почему иностранец обратил на меня внимание. Начали общаться, я все больше увлекалась, потом вспыхнули чувства. Да такие, что все душу прожгли! Влюбилась я в него!» — поделилась женщина.
Злоумышленник выставил себя за американского солдата
Жительнице Барнаула пришло сообщение от человека, который представился Питером Уокером, капитаном вооруженных сил США. Он сообщил, что в настоящее время служит в Израиле, но всю жизнь мечтал переехать в Россию и искал такую женщину, как она.
Их виртуальный роман продолжался всего месяц. Питер писал на английском языке, используя онлайн-переводчик, а она отвечала ему на русском. Каждое утро он начинал с сообщения: «Доброе утро, дорогая, ты прекрасна, как утренняя заря».
«Ему 52 года. Красивый, но сволочь! Он так в любви объяснялся, я даже передать не могу. Я каждое утро вставала и бежала скорее к компьютеру, проверить, нет ли от него сообщения», — пояснила Тамара Ивановна.
При поверхностном анализе профиль «офицера» выглядит подозрительно: у него отсутствуют друзья, а из всей предоставленной информации имеется лишь одно фото, загруженное непосредственно перед встречей с русской девушкой. Пенсионерка не обратила внимания на эти детали, для нее было важнее, чтобы мужчина был умным и обходительным. Он следовал схеме «женщина любит ушами», засыпая ее признаниями.
Как вымогатель раскрыл себя?
«Офицер» обещал приехать и жениться, но внезапно у него возникли проблемы. Сначала банк заблокировал его кредитную карту, и для восстановления доступа требовалось внести около 50 тысяч рублей. Он обратился за помощью к своей возлюбленной, обещая немедленно вернуть долг. Затем понадобились деньги на услуги адвоката и другие расходы. Пенсионерка продолжала поддерживать его, переводя деньги со своего банковского счета.
В конце концов, «жених-альфонс» попросил деньги на отправку чемодана с подарками для Тамары. Женщина вновь перевела ему 20 тысяч рублей, а затем еще 28 тысяч.
«Я привыкала к мысли, что стану его женой, собиралась научить его русскому языку, конечно, боялась, что он меня обманет, но он обещал отправить мне 15 тысяч евро. По сравнению с этим мои траты казались ерундой. Он говорил, что мы поженимся, и все будет хорошо. Когда я в последний раз дала ему 8 тысяч рублей, поняла, что денег не вернет», — заявила пострадавшая.
Она каждый раз перечисляла деньги на разные счета: сначала сыну, затем адвокату, помощнику и, наконец, секретарю мошенника. Пожилая женщина отдала все свои сбережения ради любви. В итоге у неё не осталось денег даже на продукты, а её «возлюбленный» продолжал свои требования. Вскоре пенсионерка пошла в полицию.
«Он потом снова писал, просил выслать денег на билет до Барнаула. Как он их выпрашивал – просто ужас. Наверное, я бы выслала, лишь бы он от меня уже отвязался, но запасы закончились. Я его даже обругала последними словами, послала на три русских буквы, а он, представляете, хоть бы раз грубо ответил!» — рассказала пожилая женщина.
После подсчета жертва преступников поняла, что виртуальный роман обошелся ей в 400 тыс. рублей.
От жертвы мошенников отвернулись родственники
Семья Тамары узнала о произошедшем, но вместо поддержки родственники начали обвинять её.
«Дочка старшая нашла компьютер, прочитала переписку. Рассказала своей сестре, моим внучкам. Они меня костерили на чем свет стоит, говорили, что я распутная, знать меня не хотят. Вскоре после этого дочь еду принесла, бросила у квартиры, ни слова не говоря, и ушла. Да, я поверила, ошиблась, что же теперь меня нужно затоптать в грязи и уничтожить?» — удивилась жертва преступников.
Постепенно отношения в семье начали улучшаться. Дети и внуки даже попытались помочь бабушке найти мошенника, но оказалось, что все документы, которые он ей показывал, были поддельными.
Из-за переживаний здоровье Тамары Ивановны стало хуже. Она прошла лечение в дневном стационаре. Однако удалять свою страницу в социальных сетях и прекращать общение с вымогателем, который постоянно ей пишет, женщина не собирается. По её словам, она хочет увидеть, чем закончится эта ситуация. А пока женщина даже отправила письмо генеральному секретарю ООН с требованием принять меры против «западных альфонсов», но ответа так и не получила.
Чем закончилась история с виртуальным романом пенсионерки и «американского военного»?
Выяснилось, что страница, представляющая Питера Уолкера, является фейковой. На самом деле человека на фотографии зовут Джеймс Стюарт. Он действительно служит в армии, но к мошенническим схемам по выманиванию денег не имеет никакого отношения. Преступники используют его изображение уже несколько лет, каждый раз придумывая новые имена.
На одном из сайтов, посвящённых поиску мошенников, одна из пострадавших рассказала, что ей тоже писал мужчина, похожий на возлюбленного Тамары Ивановны.
Полицейские сообщили, что если мошенники находятся за границей, их станут искать через Интерпол. Однако проблема заключается в том, что некоторые страны не выдают преступников.
В инциденте с барнаульской пенсионеркой аферисты получали деньги, демонстрируя настоящие паспорта. Однако следователи полагают, что это вряд ли приведет к раскрытию настоящих преступников, так как для обналичивания средств они могли использовать подставных лиц, которые даже не подозревали о своей связи с криминалом.