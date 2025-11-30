«Ты прекрасна, как утренняя заря»: 85-летняя россиянка перевела военному из США 400 тыс. руб. Кем на самом деле оказался жених-альфонс?

30 ноября 2025, 18:54

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Тамара Иванова (имя изменено — прим. ред.), несмотря на свой возраст, не похожа на ровесниц. В 85 лет она регулярно красится, делает маникюр и прическу. Женщина также активно пользуется интернетом и ведет аккаунты в социальных сетях. Именно так пенсионерка стала жертвой мошенников и перевела «жениху-альфонсу» 400 тысяч рублей. Подробности дела — в материале «Радио 1».





Как пенсионерка попалась на удочку мошенника

«С женщинами у меня никогда дружбы не складывалось, а мужиков всегда любила, и они меня. С последним мужем познакомилась на остановке, он за мной долго ухаживал, красивый невероятно был - похож на Алена Делона в молодости. Мы с ним хорошо жили. Умер пять лет назад», — говорила пенсионерка в 2018 году.

«Влюбилась, поверила – и обожглась. Сначала было интересно, почему иностранец обратил на меня внимание. Начали общаться, я все больше увлекалась, потом вспыхнули чувства. Да такие, что все душу прожгли! Влюбилась я в него!» — поделилась женщина.

Злоумышленник выставил себя за американского солдата

«Ему 52 года. Красивый, но сволочь! Он так в любви объяснялся, я даже передать не могу. Я каждое утро вставала и бежала скорее к компьютеру, проверить, нет ли от него сообщения», — пояснила Тамара Ивановна.

Как вымогатель раскрыл себя?

«Я привыкала к мысли, что стану его женой, собиралась научить его русскому языку, конечно, боялась, что он меня обманет, но он обещал отправить мне 15 тысяч евро. По сравнению с этим мои траты казались ерундой. Он говорил, что мы поженимся, и все будет хорошо. Когда я в последний раз дала ему 8 тысяч рублей, поняла, что денег не вернет», — заявила пострадавшая.

«Он потом снова писал, просил выслать денег на билет до Барнаула. Как он их выпрашивал – просто ужас. Наверное, я бы выслала, лишь бы он от меня уже отвязался, но запасы закончились. Я его даже обругала последними словами, послала на три русских буквы, а он, представляете, хоть бы раз грубо ответил!» — рассказала пожилая женщина.

От жертвы мошенников отвернулись родственники

«Дочка старшая нашла компьютер, прочитала переписку. Рассказала своей сестре, моим внучкам. Они меня костерили на чем свет стоит, говорили, что я распутная, знать меня не хотят. Вскоре после этого дочь еду принесла, бросила у квартиры, ни слова не говоря, и ушла. Да, я поверила, ошиблась, что же теперь меня нужно затоптать в грязи и уничтожить?» — удивилась жертва преступников.

Чем закончилась история с виртуальным романом пенсионерки и «американского военного»?