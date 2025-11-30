Мужчина с ножом ворвался в фитнес-зал в Екатеринбурге
E1.RU: В зал Powerhouse в Екатеринбурге ворвался мужчина с ножом и в крови
В фитнес-зале Powerhouse в Екатеринбурге заметили мужчину с ножом и в крови. Об этом пишет издание E1.RU.
Сотрудники фитнес-зала сообщили, что мужчина, который ворвался в помещение вечером 29 ноября, не был их клиентом. По словам работников, это посторонний человек, проходивший мимо.
На месте происшествия находились сотрудники скорой помощи и полиции. Представители правоохранительных органов пока не дали комментариев по этому инциденту. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
