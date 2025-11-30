Достижения.рф

Москвичка лишилась более 27 млн рублей после звонка о проверке батарей

Фото: Istock/NanoStockk

В Москве телефонные мошенники похитили у 69-летней пенсионерки 27,6 миллиона рублей. Об этом информирует столичная прокуратура.



Гражданке позвонил мужчина, который представился сотрудником водоканала. Он сообщил о необходимости проверить батареи отопления. В ходе разговора женщина продиктовала ему код из SMS. После этого с пенсионеркой связался лжесотрудник банка.

Он убедил её установить приложение и сообщил о необходимости «задекларировать» ценности. Жертва сфотографировала деньги и драгоценности, сложила их в сумку и отдала курьеру. Затем мошенники убедили её снять все сбережения со счетов. Она передала часть наличных курьеру, а часть перевела на указанные реквизиты.

Ольга Щелокова

