В Кемеровской области грузовой поезд протаранил легковушку на переезде
В Таштагольском районе Кемеровской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл 30 ноября рядом со станцией Шерегеш около 17:00 по местному времени. По предварительной информации, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения: он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся составом. Это привело к столкновению.
Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку по факту нарушения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. На месте работают оперативные службы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве пьяная женщина устроила серьёзное ДТП, уходя от полиции.
Читайте также: