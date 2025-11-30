Достижения.рф

В Кемеровской области грузовой поезд протаранил легковушку на переезде

В Кузбассе водитель выехал на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Таштагольском районе Кемеровской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.



Инцидент произошёл 30 ноября рядом со станцией Шерегеш около 17:00 по местному времени. По предварительной информации, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения: он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед приближающимся составом. Это привело к столкновению.

Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку по факту нарушения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. На месте работают оперативные службы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

