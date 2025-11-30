В Кемеровской области грузовой поезд протаранил легковушку на переезде

30 ноября 2025, 14:18

В Кузбассе водитель выехал на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Таштагольском районе Кемеровской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.