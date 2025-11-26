«Ты тряпка»: сибирячка заставила мужа убить 17-летнюю девушку из-за смерти сына. Подробности жуткой трагедии в Барнауле
В одном из районов Барнаула жил мужчина по имени Михаил, которого соседи знали как спокойного, общительного и доброжелательного человека. Он не злоупотреблял алкоголем, помогал окружающим в сложные моменты и легко находил общий язык с людьми. Однако в местном сообществе давно обсуждали его чрезмерную покорность властной супруге, влияние которой полностью определяло атмосферу внутри семьи. Настолько, что под ее давлением он убил невинную женщину. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Гибель сына: начало трагических событийПереломным моментом в судьбе Михаила стала внезапная смерть его сына Константина — перспективного, энергичного молодого человека. После похорон мать погибшего находилась постоянной истерике. Она проявляла агрессию в сторону мужа и настаивала, чтобы Михаил отомстил девушке Светлане, которую считала виновницей гибели сына.
На мужчину ежедневно оказывалось мощное психологическое давление, и с течением времени он перестал сопротивляться требованиям жены.
«Ты тряпка! Костя в могиле, а эта пигалица по земле ходит! Отомсти ей, убей ее!» — говорила мать Константина Михаилу.
Убийство Светланы: как произошла трагедия12 августа 2002 года Михаил подкараулил 17-летнюю Свету возле её подъезда. Он попросил её пройти в безлюдное место для разговора — девушка согласилась, так как мужчина всегда относился к ней уважительно и никогда не проявлял агрессии.
В укромном дворе Михаил нанёс ей 19 ножевых ранений. Позже на допросах он не смог объяснить свои действия: неприязни к Свете он не испытывал, наоборот — он поддерживал отношения сына и считал её хорошей парой для него. Следствие установило, что многолетняя зависимость от жёсткого давления супруги полностью лишила его собственной воли.
Около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о тяжело раненной девушке. Михаила задержали неподалёку — он пытался скрыться, но не успел. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, Свету спасти не удалось.
История любви Светы и КостиЗнакомство молодых людей произошло на праздновании 16-летия Светланы. Между ними быстро возникла симпатия, и вскоре они стали встречаться. Константин серьёзно относился к этим отношениям: он сделал девушке предложение и подарил ей золотое кольцо.
Семья Светланы, интеллигентная и образованная, рекомендовала ей сосредоточиться на учёбе — она посещала лицей, занималась музыкой и изучала иностранные языки. Однако мать Кости резко восприняла выбор сына.
Во время первого визита Светы в дом жениха женщина публично заявила, что её сыну «не нужна интеллигентка» и она сама подберёт ему «достойную невесту». Константин промолчал, не решившись возразить матери, которая держала в страхе всю семью.
Предшествующие события: конфликт и гибель юноши9 июля между Светой и Константином произошёл очередной конфликт. Устав от постоянной агрессии матери юноши, девушка потребовала, чтобы он защитил ее, либо они расстанутся. В тот же вечер Константин покончил с собой. Его мать категорически запретила Светлане появляться на похоронах, угрожая ей расправой.
Угрозы, преследование и роль МихаилаПосле смерти сына мать Кости регулярно звонила Светлане и угрожала. Михаил оставался единственным человеком из семьи, кто продолжал относиться к ней по-человечески. Однако именно он впоследствии стал исполнителем желания своей супруги.
На первом допросе мужчина находился в состоянии дезориентации и шока, не понимая, как именно оказался вовлечён в преступление.