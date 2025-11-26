Достижения.рф

«Ты тряпка»: сибирячка заставила мужа убить 17-летнюю девушку из-за смерти сына. Подробности жуткой трагедии в Барнауле

В одном из районов Барнаула жил мужчина по имени Михаил, которого соседи знали как спокойного, общительного и доброжелательного человека. Он не злоупотреблял алкоголем, помогал окружающим в сложные моменты и легко находил общий язык с людьми. Однако в местном сообществе давно обсуждали его чрезмерную покорность властной супруге, влияние которой полностью определяло атмосферу внутри семьи. Настолько, что ​под ее давлением он убил невинную женщину. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».



Гибель сына: начало трагических событий

Переломным моментом в судьбе Михаила стала внезапная смерть его сына Константина — перспективного, энергичного молодого человека. После похорон мать погибшего находилась постоянной истерике. Она проявляла агрессию в сторону мужа и настаивала, чтобы Михаил отомстил девушке Светлане, которую считала виновницей гибели сына.

На мужчину ежедневно оказывалось мощное психологическое давление, и с течением времени он перестал сопротивляться требованиям жены.

«Ты тряпка! Костя в могиле, а эта пигалица по земле ходит! Отомсти ей, убей ее!» — говорила мать Константина Михаилу.

Убийство Светланы: как произошла трагедия

12 августа 2002 года Михаил подкараулил 17-летнюю Свету возле её подъезда. Он попросил её пройти в безлюдное место для разговора — девушка согласилась, так как мужчина всегда относился к ней уважительно и никогда не проявлял агрессии.

В укромном дворе Михаил нанёс ей 19 ножевых ранений. Позже на допросах он не смог объяснить свои действия: неприязни к Свете он не испытывал, наоборот — он поддерживал отношения сына и считал её хорошей парой для него. Следствие установило, что многолетняя зависимость от жёсткого давления супруги полностью лишила его собственной воли.

Около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о тяжело раненной девушке. Михаила задержали неподалёку — он пытался скрыться, но не успел. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, Свету спасти не удалось.

История любви Светы и Кости

Знакомство молодых людей произошло на праздновании 16-летия Светланы. Между ними быстро возникла симпатия, и вскоре они стали встречаться. Константин серьёзно относился к этим отношениям: он сделал девушке предложение и подарил ей золотое кольцо.

Семья Светланы, интеллигентная и образованная, рекомендовала ей сосредоточиться на учёбе — она посещала лицей, занималась музыкой и изучала иностранные языки. Однако мать Кости резко восприняла выбор сына.

Во время первого визита Светы в дом жениха женщина публично заявила, что её сыну «не нужна интеллигентка» и она сама подберёт ему «достойную невесту». Константин промолчал, не решившись возразить матери, которая держала в страхе всю семью.

Предшествующие события: конфликт и гибель юноши

9 июля между Светой и Константином произошёл очередной конфликт. Устав от постоянной агрессии матери юноши, девушка потребовала, чтобы он защитил ее, либо они расстанутся. В тот же вечер Константин покончил с собой. Его мать категорически запретила Светлане появляться на похоронах, угрожая ей расправой.

Угрозы, преследование и роль Михаила

После смерти сына мать Кости регулярно звонила Светлане и угрожала. Михаил оставался единственным человеком из семьи, кто продолжал относиться к ней по-человечески. Однако именно он впоследствии стал исполнителем желания своей супруги.

На первом допросе мужчина находился в состоянии дезориентации и шока, не понимая, как именно оказался вовлечён в преступление.

Суд и последствия

Суд признал Михаила виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Его жена, чьи требования и манипуляции фактически стали причиной трагедии, избежала ответственности и прошла по делу лишь как свидетель.
