«Яд из десяти градусников»: Москвич получил срок за отравление друга пирогами
Москвич Дмитрий Балакин получил три года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого. Суд переквалифицировал первоначальное обвинение в покушении на убийство на менее тяжкую статью. Об этом сообщает РИА Новости.
Как установило следствие, в феврале этого года Балакин из ревности добавил ртуть из десяти градусников в еду своего знакомого. Инцидент произошёл во время их встречи в кафе на юго-западе Москвы. После того как потерпевший съел пищу, он почувствовал себя плохо, и его доставили в больницу.
Позже выяснилось, что Балакин сам симулировал отравление, чтобы отвести от себя подозрения. По информации следствия, он пытался представить произошедшее как несчастный случай и ввести оперативников в заблуждение, но в итоге признал вину. На момент вынесения приговора Балакин находился под стражей. Проверка в кафе не выявила нарушений санитарных норм.
Ранее в Москве мужчина получил 15 лет за многолетнее насилие над дочерью сожительницы.
Читайте также: