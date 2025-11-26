«Яд из десяти градусников»: Москвич получил срок за отравление друга пирогами

26 ноября 2025, 10:48

Суд приговорил москвича к трём годам колонии за отравление знакомого ртутью

Фото: Istock/Remigiusz Gora

Москвич Дмитрий Балакин получил три года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого. Суд переквалифицировал первоначальное обвинение в покушении на убийство на менее тяжкую статью. Об этом сообщает РИА Новости.