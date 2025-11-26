Москвич годами насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы и лишился свободы
Коллегия присяжных и суд признали москвича виновным в преступлениях против несовершеннолетней. Подробности сообщает столичный СК.
Как установило следствие, подсудимый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. Инциденты происходили с февраля 2019 года по апрель 2023 года в квартире в Басманном округе Москвы. Девочка сообщила матери о произошедшем лишь спустя продолжительное время.
После этого правоохранители возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел несколько статей обвинения: изнасилование, иные насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом младше 16 лет и развратные действия. Обвиняемого приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.
