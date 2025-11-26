Москвич годами насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы и лишился свободы

26 ноября 2025, 10:36

В Москве мужчина получил 15 лет за многолетнее насилие над дочерью сожительницы

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Коллегия присяжных и суд признали москвича виновным в преступлениях против несовершеннолетней. Подробности сообщает столичный СК.