Россиянка шесть часов сидела с младенцем в машине, чтобы не отдавать её приставам
Россиянка шесть часов провела в запертом автомобиле с трёхмесячным ребёнком, чтобы не отдавать машину судебным приставам. Об этом сообщает УФССП России по Забайкальскому краю.
Два года назад женщина взяла кредит в банке и заём в МФО на 850 тысяч рублей, но не стала их возвращать и скрывалась. Позже её объявили в розыск вместе с автомобилем Toyota Vitz.
Приставы нашли женщину в Чите и договорились о встрече. Однако она отказалась выходить из машины, закрыла двери и не позволила забрать автомобиль. В салоне, в автокресле, находился младенец.
Из-за работающего мотора бензин закончился, и родственники дозаправили автомобиль, чтобы ребёнок не замёрз. На место вызвали полицию и органы опеки. В итоге женщина с ребёнком уехала домой, а её автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Если она не погасит долги, машину продадут с торгов.
Читайте также: