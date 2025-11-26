Россиянка шесть часов сидела с младенцем в машине, чтобы не отдавать её приставам

26 ноября 2025, 10:59

В Чите женщина отказалась отдавать приставам машину и просидела в ней 6 часов

Фото: Istock/ANATOLii SAVITSKii

Россиянка шесть часов провела в запертом автомобиле с трёхмесячным ребёнком, чтобы не отдавать машину судебным приставам. Об этом сообщает УФССП России по Забайкальскому краю.