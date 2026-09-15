«Тихая, как мышь»: что скрывали стены дома, в котором психически больная женщина убила мужа и пятилетнего сына?
В августе 2019 года в Краснодарском крае в собственном доме обнаружили тела 32-летнего Сергея Воронцова (все имена изменены), его 33-летней супруги Ольги и их пятилетнего сына Артёма. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Однако в ходе расследования выяснилось, что незадолго до трагедии у Ольги появились признаки психического расстройства: женщина слышала голоса, разговаривала сама с собой и постепенно замкнулась. О произошедшем — в материале «Радио 1».
Тела семьи обнаружили после тревожного звонкаУтро 5 августа 2019 года началось с тревожного сообщения. 32-летний Сергей Воронцов не пришёл на работу. Вместе с напарником мужчина занимался ремонтом одного из домов, и в тот день они должны были завершить объект и передать его заказчику.
Коллега несколько раз попытался дозвониться до Сергея, однако тот не отвечал. Тогда напарник решил самостоятельно приехать к нему домой и выяснить, почему мужчина не выходит на связь.
«Но дверь никто не открыл — она была заперта, причём видно было, что закрыта именно изнутри. Тогда и позвонил в полицию», — рассказывал позднее следователям коллега Сергея.Когда полицейские приехали на место и вскрыли дверь, они обнаружили тела всех членов семьи. В одной из комнат на полу лежали Сергей и его пятилетний сын Артём. В дверном проёме находилось тело 33-летней Ольги — супруги Сергея и матери ребёнка.
«По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего», — сообщили тогда в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Почему близкие не поверили в версию убийстваВ первые дни расследования следователи рассматривали разные версии произошедшего. Соседи и друзья семьи отказывались верить, что Ольга могла расправиться с мужем и собственным ребёнком.
Знакомые характеризовали женщину как заботливую супругу, любящую мать и хорошую хозяйку. Семья считалась благополучной: оба взрослых работали, Артём посещал детский сад. На учёте в социальных службах супруги не состояли.
Однако люди, которые хорошо знали Ольгу, вспоминали, что незадолго до трагедии её поведение заметно изменилось. За несколько недель до гибели семьи женщина стала совершенно другой. Сначала она пережила смерть любимой матери, а затем потеряла брата. После этих событий Ольга замкнулась и практически перестала общаться с окружающими.
«Многие в станице знают, что Ольга недавно потеряла всех своих родных — любимую маму, а потом брата. Про отца её никогда не слышали. Похоронив родственников, она резко изменилась, стала очень странной», — рассказывала местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.По словам женщины, Ольга не проявляла агрессии и не устраивала конфликтов. Напротив, она стала необычно тихой и отстранённой.
«Не была агрессивной, не устраивала скандалы, скорее, наоборот, тихая стала, как мышь… А соседи говорили, что слышали, как она разговаривает сама с собой, когда бельё вешала или двор подметала. Голоса вроде какие-то слышала», — делилась собеседница.Другие соседи также замечали странности в поведении Ольги. Женщина могла разговаривать с кем-то, кого рядом никто не видел. По словам очевидцев, она словно обращалась к невидимому собеседнику и реагировала на голоса. О необычном поведении Ольги рассказывали и её родственники.
Похороны семьи стали потрясением для районаПрощание с погибшими собрало множество людей. На похороны пришли родственники, друзья, коллеги и жители района, которые узнали о трагедии из новостей. Многие не могли сдержать слёз и не понимали, как в благополучной семье могла произойти такая трагедия.
«Поверить не могу, такие хорошие люди были, как такое могло произойти», — говорили женщины на кладбище.
Сергея и Ольгу похоронили в закрытых гробах. Лицо пятилетнего Артёма оставили открытым, чтобы близкие и знакомые могли проститься с ребёнком. Родственники вспоминали, что буквально за несколько дней до трагедии Ольга приезжала к бабушке Артёма. Тогда ничто не предвещало беды.
«Она катала внука на качелях, играла вместе с ним, смеялась. Кто знал, что это будет в последний раз», — вспоминали соседи.
Друзья семьи подозревали постороннего человекаНесмотря на обстоятельства произошедшего, друзья семьи продолжали сомневаться в версии о причастности Ольги. Они считали, что обвинять женщину в убийстве мужа и сына слишком рано и за гибелью семьи может стоять другой человек.
Близкие утверждали, что Ольга очень любила Артёма и никогда не причинила бы ему вреда. Они также обращали внимание на религиозность супругов, их образ жизни и финансовые обстоятельства.
«Артёмку Ольга обожала, любящая мать никогда бы не убила своего сына. Они были набожны, много работали, старались отдавать долги. Их смерть кому-то была выгодна. В доме всё инсценировали по определённому плану, записку Ольгу могли заставить написать», — предполагали друзья семьи.Следователям предстояло установить, действительно ли в доме находился посторонний человек или трагедия произошла исключительно внутри семьи.
Что выяснило следствие о психическом состоянии женщиныЧтобы восстановить последовательность событий и установить причины трагедии, следователи провели масштабную работу. Они изучили медицинские документы Ольги и опросили десятки людей, которые знали семью. В результате расследование пришло к выводу, который стал неожиданным даже для тех, кто допускал самые разные версии произошедшего.
По версии следствия, Ольга действительно страдала психическим расстройством и слышала голоса. Следователи исключили вмешательство постороннего человека. Они не обнаружили в доме следов взлома, а дверь оставалась запертой изнутри. Соседи также не слышали посторонних звуков, которые могли бы свидетельствовать о присутствии чужих людей.
Собранные материалы указывали на то, что трагедия произошла внутри семьи. Следствие пришло к выводу, что именно Ольга совершила убийство мужа и сына.
Уголовное дело, которое первоначально возбудили по статье «Убийство двух и более лиц», впоследствии закрыли в связи с гибелью подозреваемой. Следствие установило, что психическое расстройство женщины, возникшее на фоне череды смертей близких людей, стало причиной страшной трагедии.