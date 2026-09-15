15 сентября 2026, 18:36

Фото: iStock / Artem_Furman

В августе 2019 года в Краснодарском крае в собственном доме обнаружили тела 32-летнего Сергея Воронцова (все имена изменены), его 33-летней супруги Ольги и их пятилетнего сына Артёма. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Однако в ходе расследования выяснилось, что незадолго до трагедии у Ольги появились признаки психического расстройства: женщина слышала голоса, разговаривала сама с собой и постепенно замкнулась. О произошедшем — в материале «Радио 1».





Содержание Тела семьи обнаружили после тревожного звонка Почему близкие не поверили в версию убийства Похороны семьи стали потрясением для района Друзья семьи подозревали постороннего человека Что выяснило следствие о психическом состоянии женщины

Тела семьи обнаружили после тревожного звонка

«Но дверь никто не открыл — она была заперта, причём видно было, что закрыта именно изнутри. Тогда и позвонил в полицию», — рассказывал позднее следователям коллега Сергея.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего», — сообщили тогда в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Почему близкие не поверили в версию убийства

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«Многие в станице знают, что Ольга недавно потеряла всех своих родных — любимую маму, а потом брата. Про отца её никогда не слышали. Похоронив родственников, она резко изменилась, стала очень странной», — рассказывала местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.

«Не была агрессивной, не устраивала скандалы, скорее, наоборот, тихая стала, как мышь… А соседи говорили, что слышали, как она разговаривает сама с собой, когда бельё вешала или двор подметала. Голоса вроде какие-то слышала», — делилась собеседница.

Похороны семьи стали потрясением для района

«Поверить не могу, такие хорошие люди были, как такое могло произойти», — говорили женщины на кладбище.

Фото: iStock / Joanna Ciesielska

«Она катала внука на качелях, играла вместе с ним, смеялась. Кто знал, что это будет в последний раз», — вспоминали соседи.

Друзья семьи подозревали постороннего человека

«Артёмку Ольга обожала, любящая мать никогда бы не убила своего сына. Они были набожны, много работали, старались отдавать долги. Их смерть кому-то была выгодна. В доме всё инсценировали по определённому плану, записку Ольгу могли заставить написать», — предполагали друзья семьи.

Что выяснило следствие о психическом состоянии женщины