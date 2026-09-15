Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку-актёру Алексею Гаськову
Прокуратура попросила суд назначить актёру Алексею Гаськову пожизненное лишение свободы по делу о серии убийств. В материалах дела фигурируют обвинения в преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы и склонении её к употреблению алкоголя. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Гаськов признал вину во время следствия и рассказал об обстоятельствах преступлений. Следователи связывают его с десятью убийствами, совершёнными в 2002 году в Москве и Подмосковье.
Как утверждают авторы публикаций, первые три нападения произошли в Бабушкинском районе столицы. Позднее жертвой стала абитуриентка колледжа в лесопарке Подольска. Ещё два эпизода, по версии следствия, случились в Пушкино в один день. Там же мужчина позднее ранил прохожего ножом.
Следствие вменяет Гаськову ещё два убийства на северо-востоке Москвы и нападение на студентку из Перу возле общежития в Химках. После этого, как сообщается, он уехал в Новосибирскую область.
Отдельные эпизоды относятся к периоду с 2020 года. По версии обвинения, мужчина совершал противоправные действия в отношении падчерицы и вовлекал её в распитие спиртного.
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