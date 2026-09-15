Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы маньяку-актёру Алексею Гаськову

15 сентября 2026, 13:57

Прокурор потребовал пожизненный срок для Алексея Гаськова

Фото: iStock/AMilkin

Прокуратура попросила суд назначить актёру Алексею Гаськову пожизненное лишение свободы по делу о серии убийств. В материалах дела фигурируют обвинения в преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы и склонении её к употреблению алкоголя. Об этом сообщают Telegram-каналы.