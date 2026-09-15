Таможня перехватила в Подмосковье почти три тонны прекурсоров для «соли»

15 сентября 2026, 10:40

Фото: пресс-служба ФТС России

Центральная оперативная таможня пресекла поставку в Россию около трех тонн химических веществ для изготовления синтетического наркотика α-PVP, известного как «соль». Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.