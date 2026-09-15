Таможня перехватила в Подмосковье почти три тонны прекурсоров для «соли»
Центральная оперативная таможня пресекла поставку в Россию около трех тонн химических веществ для изготовления синтетического наркотика α-PVP, известного как «соль». Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Груз везли на фуре из Казахстана. Во время оперативных мероприятий сотрудники таможни нашли на территории логистического комплекса в Московской области морской контейнер.
В нем находились 115 алюминиевых канистр с жидкостью. Эксперты установили, что смесь содержит прекурсоры для синтеза α-PVP.
Из изъятого объема злоумышленники могли изготовить примерно тонну наркотика. Его возможную цену на нелегальном рынке таможенники оценили более чем в 7 млрд рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой норме — пожизненное лишение свободы.
Читайте также: