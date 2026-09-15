В ХМАО 48-летний ранее судимый мужчина напал на 16-летнюю девушку в лифте
В Нижневартовске правоохранители возбудили уголовное дело после нападения на несовершеннолетнюю в лифте. Подробности приводит Telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
16-летняя девушка возвращалась домой, однако из-за сбоя в работе лифта ей пришлось выйти на 13-м этаже. Чтобы продолжить поездку, она вызвала кабину ещё раз. В ней находился нетрезвый мужчина.
Дебошир остался чем-то недоволен, устроил словесную перепалку, а затем ударил школьницу. Личность нападавшего быстро установили. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель.
Отмечается, что когда инспектор по делам несовершеннолетних опрашивала хулигана, тот выхватил из её рук документы и применил силу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях.
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