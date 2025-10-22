22 октября 2025, 15:26

Семья Тарховых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Прошло восемь месяцев с момента задержания внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова Кати Бельской. Впервые она решилась поделиться своей историей в эфире программы «Малахов». Как долго готовилось двойное убийство её дедушки и бабушки? Что скрывают те самые известные бочки, которые она перевозила? И что на самом деле происходило в ее семье перед жестокой расправой? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Внучка убитого экс-мэра Самары рассказала, с чего все началось Таинственная гадалка и миллионные долги Жуткие подробности убийства экс-мэра Самары и его жены Интимная близость против воли рядом с телами

Внучка убитого экс-мэра Самары рассказала, с чего все началось

«Я позвонила подруге и сказала, что у нас в семье сильные конфликты. Она посоветовала позвонить Магде. Та сказала, что у нее есть сестра и я могу пожить у нее дома пока все не наладится. Я жила с ними 3-4 месяца. В плане Нателлы (Светланы) я не могу сказать, что увидела в ней маму. Я в ней увидела интересного собеседника. Просто у нас был диалог. А с мамой был монолог. За время общения с Нателлой я научилась не вестись на провокации матери, стоять за себя и сына. Но я не могла представить, что может получиться то, что получилось. Я не знала о ее криминальном прошлом», — настаивает девушка.

Светлана и Дмитрий Метревеле (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Таинственная гадалка и миллионные долги

«Тут она начала меня сажать на процент немаленький. Ближе к 100 тысячам в валюте я должна была ей высылать ежемесячно. Потом я сказала, что физически это невозможно. У нас начались скандалы. Затем она просит своего соседа Гигу дать деньги. Он закладывает свою квартиру, с ее слов. Я считала, что она не может играть и не просила подтверждающие документы. Далее она каждый день рассказывает о том, что с Гигой справиться не может, долг растет и она якобы закладывает свое ателье. Она распродает свои машинки, ткани. Она якобы лишается бизнеса. На мне ее ателье, дом, чужой человек со своей квартирой. Таким образом я попала в долговую яму», — объясняет Бельская.

«Насчет Нателлы я могу дать положительную информацию. Она очень умная и положительная, образованная. Мы иногда встречались, разговаривали, дружили. Дом я в счет долгов Нателлы не закладывал. С Катей Бельской я не знаком», — заявил мужчина.

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Она не угрожала открыто, но давала понять, что спросит и с меня, сына, бабушки, дедушки. Она сказала, что ей нужны документы от моей семьи. Я пыталась объяснить, что на нее никто ничего не будет переписывать. Нателла ответила, что есть знакомый, который от гадалки Зинаиды привезет жидкость. Она якобы влияет на людей и люди подпишут все. Они будут живы и здоровы, просто подпишут документы. Она сказала, что у нее есть знакомые люди, которые поквитаются с бабушкой и дедушкой, если мы не разберемся с жидкостью. Нателла заявила, что у нее нет гарантии, что я со своим ребенком останусь жива. Конечно, я хотела жить и согласилась на вариант с жидкостью, которую должен был привезти Дмитрий», — сообщила Бельская.

Жуткие подробности убийства экс-мэра Самары и его жены

«Я давала им (бабушке и дедушке) жидкость в чай, результата не было. Нателла говорила, что я ее не слушаю и ничего не хочу делать. Тогда в квартире появился Дмитрий. Он докладывал обо всем Нателле, говорил, что ничего не работает. Была только сонливость и какая-то растерянность у них. Сначала сильно заснул дедушка и больше не проснулся. Уже после этого я поняла, что Дима получил указания от Нателлы, что бабушка должна быть следующая. Нателла запрещала ей звонить и все разговоры были с ним, они общались на грузинском. Я тогда сама позвонила Нателле и спросила, что будет дальше. Она заверила, что Дима просто поговорит с бабушкой о документах. Я сказала, что долго не просыпается дедушка. Скоро бабушка это поймет. На что Нателла ответила, что если он не поговорит с бабушкой, тогда это отразится на мне и сыне», — уверяет Бельская.

Виктор и Наталья Тарховы (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Только после того, как они (бабушка и дедушка) умерли, я купила азот. Я услышала от Димы как он работает. Ему Нателла постоянно диктовала что нужно сделать. Я выпила два больших бокала вина. Когда проснулась, то у меня было ватное состояние, я понимаю, что он добавлял это же самое бабушке. Он говорил: "Приходи в себя, чтобы за азотом ехать". Он мне сказал, что сделает жидкость, которую добавит бабушке. После того как она умрет, он заметет следы при помощи азота. Дима предупредил, что если я буду предпринимать шаги, то у его семьи уже есть на меня компромат. Я стала соучастником преступления», — рассказала Бельская.

«В бочках содержалось химическое вещество сначала. Потом я выносила пустые бочки. Я не видела, что он сделал с телами. Когда я поняла к чему идет дело, то сказала Нателле, что не хочу ничего. Раз вы все начали, то вы разбирайтесь. То, что я видела, это были не тела. Он мне дал пакеты с гречкой. Гречка была обмякшая», — привела жуткие подробности Екатерина.

Интимная близость против воли рядом с телами

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Я выпила вино, но очнувшись поняла, что я состояла с Дмитрием в интимной связи. В адекватном состоянии такого произойти не могло. Он что-то подмешивал или подливал. Второй момент, что я очутилась рядом с трупами. Я не застала того, что был какой-то разговор. Я просто поняла, что дедушка заснул. Уже после выпитого я проснулась и поняла, что бабушки тоже не стало», — рассказывает Бельская.

«Точно уверена, что Нателла состояла в любовных отношениях с дедушкой или знала маму, бывшего мужа. Внедрить ко мне человека во время раскола в моей семье… это очень странное стечение обстоятельств. Это было подготовлено», — заявила девушка.