«То, что я видела, это были не тела»: Секс рядом с трупами и любовница дедушки. Полное интервью внучки экс-мэра Самары Андрею Малахову
Прошло восемь месяцев с момента задержания внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова Кати Бельской. Впервые она решилась поделиться своей историей в эфире программы «Малахов». Как долго готовилось двойное убийство её дедушки и бабушки? Что скрывают те самые известные бочки, которые она перевозила? И что на самом деле происходило в ее семье перед жестокой расправой? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Внучка убитого экс-мэра Самары рассказала, с чего все началось5 февраля страна узнала о задержании Екатерины Бельской — внучки экс-мэра Самары — по подозрению в двойном убийстве своих родных. Видео, на котором девушка носит синие бочки, вызвало бурю обсуждений и породило десятки версий. По одной из них, Бельская выносила из дома тела Виктора и Натальи Тарховых, якобы замороженные жидким азотом. После месяца молчания Екатерина написала письмо в редакцию программы «Малахов» и начала сотрудничать со следствием. Она рассказала о своих сообщниках — Светлане и Дмитрии Метревеле, которые сейчас находятся в международном розыске.
Свою историю Бельская начала с рассказа о знакомстве со Светланой Метревеле, которая ей представилась Нателлой.
«Я позвонила подруге и сказала, что у нас в семье сильные конфликты. Она посоветовала позвонить Магде. Та сказала, что у нее есть сестра и я могу пожить у нее дома пока все не наладится. Я жила с ними 3-4 месяца. В плане Нателлы (Светланы) я не могу сказать, что увидела в ней маму. Я в ней увидела интересного собеседника. Просто у нас был диалог. А с мамой был монолог. За время общения с Нателлой я научилась не вестись на провокации матери, стоять за себя и сына. Но я не могла представить, что может получиться то, что получилось. Я не знала о ее криминальном прошлом», — настаивает девушка.Редакторы программы разыскали бывшего подельника Метревеле. По его словам, Светлана бесстрашная, очень авантюрная. В 90-е она лично приезжала на «стрелки». Мужчины из группировки ее уважали и принимали за свою.
Таинственная гадалка и миллионные долгиБельская рассказала, как угодила в долги благодаря новой знакомой. Оказалось, Нателла познакомила Екатерину с гадалкой, услуги которой стоили не малых денег. Девушка переводила финансы за предсказания, цена на которые стремительно росла. В какой-то момент денег у Екатерины не оказалось. Тогда Нателла сообщила, что заложила свою квартиру, чтобы помочь девушке.
«Тут она начала меня сажать на процент немаленький. Ближе к 100 тысячам в валюте я должна была ей высылать ежемесячно. Потом я сказала, что физически это невозможно. У нас начались скандалы. Затем она просит своего соседа Гигу дать деньги. Он закладывает свою квартиру, с ее слов. Я считала, что она не может играть и не просила подтверждающие документы. Далее она каждый день рассказывает о том, что с Гигой справиться не может, долг растет и она якобы закладывает свое ателье. Она распродает свои машинки, ткани. Она якобы лишается бизнеса. На мне ее ателье, дом, чужой человек со своей квартирой. Таким образом я попала в долговую яму», — объясняет Бельская.Однако сам Гига ничего о Екатерине Бельской и ее долгах не слышал.
«Насчет Нателлы я могу дать положительную информацию. Она очень умная и положительная, образованная. Мы иногда встречались, разговаривали, дружили. Дом я в счет долгов Нателлы не закладывал. С Катей Бельской я не знаком», — заявил мужчина.Внучка экс-мэра Самары продолжила свой рассказ, в котором утверждает, она стала жертвой расчётливой Метревеле и ее сообщника. Нателла якобы призывала девушку прекратить то, что происходит в ее семье. Она стала требовать от Екатерины документы на дом или бизнес Тархова.
«Она не угрожала открыто, но давала понять, что спросит и с меня, сына, бабушки, дедушки. Она сказала, что ей нужны документы от моей семьи. Я пыталась объяснить, что на нее никто ничего не будет переписывать. Нателла ответила, что есть знакомый, который от гадалки Зинаиды привезет жидкость. Она якобы влияет на людей и люди подпишут все. Они будут живы и здоровы, просто подпишут документы. Она сказала, что у нее есть знакомые люди, которые поквитаются с бабушкой и дедушкой, если мы не разберемся с жидкостью. Нателла заявила, что у нее нет гарантии, что я со своим ребенком останусь жива. Конечно, я хотела жить и согласилась на вариант с жидкостью, которую должен был привезти Дмитрий», — сообщила Бельская.
Жуткие подробности убийства экс-мэра Самары и его женыДалее девушка вспоминает, как Дмитрий оказался в их квартире. Все действия он согласовывал с Нателлой по телефону. Общались они на грузинском языке.
«Я давала им (бабушке и дедушке) жидкость в чай, результата не было. Нателла говорила, что я ее не слушаю и ничего не хочу делать. Тогда в квартире появился Дмитрий. Он докладывал обо всем Нателле, говорил, что ничего не работает. Была только сонливость и какая-то растерянность у них. Сначала сильно заснул дедушка и больше не проснулся. Уже после этого я поняла, что Дима получил указания от Нателлы, что бабушка должна быть следующая. Нателла запрещала ей звонить и все разговоры были с ним, они общались на грузинском. Я тогда сама позвонила Нателле и спросила, что будет дальше. Она заверила, что Дима просто поговорит с бабушкой о документах. Я сказала, что долго не просыпается дедушка. Скоро бабушка это поймет. На что Нателла ответила, что если он не поговорит с бабушкой, тогда это отразится на мне и сыне», — уверяет Бельская.По ее словам, растворить тела родственников в азоте предложил Дмитрий. Он якобы шантажировал Бельскую компроматом и координировал все ее действия.
«Только после того, как они (бабушка и дедушка) умерли, я купила азот. Я услышала от Димы как он работает. Ему Нателла постоянно диктовала что нужно сделать. Я выпила два больших бокала вина. Когда проснулась, то у меня было ватное состояние, я понимаю, что он добавлял это же самое бабушке. Он говорил: "Приходи в себя, чтобы за азотом ехать". Он мне сказал, что сделает жидкость, которую добавит бабушке. После того как она умрет, он заметет следы при помощи азота. Дима предупредил, что если я буду предпринимать шаги, то у его семьи уже есть на меня компромат. Я стала соучастником преступления», — рассказала Бельская.При этом она подчеркивает — что Дмитрий сделал с телами ее родственников она не видела.
«В бочках содержалось химическое вещество сначала. Потом я выносила пустые бочки. Я не видела, что он сделал с телами. Когда я поняла к чему идет дело, то сказала Нателле, что не хочу ничего. Раз вы все начали, то вы разбирайтесь. То, что я видела, это были не тела. Он мне дал пакеты с гречкой. Гречка была обмякшая», — привела жуткие подробности Екатерина.Эксперты студии уверены, девушка лжет. Она понимает, что сейчас единственная, кто может пролить свет на трагедию. Дмитрий и Светлана до сих пор в розыске. Поэтому оспорить ее показания пока не кому.
Интимная близость против воли рядом с теламиБельская сделала еще одно шокирующее заявление. После смерти бабушки и дедушки она против своей воли вступила в интимную связь с Дмитрием.
«Я выпила вино, но очнувшись поняла, что я состояла с Дмитрием в интимной связи. В адекватном состоянии такого произойти не могло. Он что-то подмешивал или подливал. Второй момент, что я очутилась рядом с трупами. Я не застала того, что был какой-то разговор. Я просто поняла, что дедушка заснул. Уже после выпитого я проснулась и поняла, что бабушки тоже не стало», — рассказывает Бельская.При этом свою вину она не признает. По ее мнению, убийца тот, кто имеет мотивы и готовится к преступлению.
«Точно уверена, что Нателла состояла в любовных отношениях с дедушкой или знала маму, бывшего мужа. Внедрить ко мне человека во время раскола в моей семье… это очень странное стечение обстоятельств. Это было подготовлено», — заявила девушка.Эксперты программы уверены, Бельской грозит более 20 лет. Однако сейчас, если она будет говорить о том, что была изнасилована, знает, где тела, то расследование может быть отложено. Тогда она пойдет как соучастник. В таком случае Екатерине грозит 10 лет лишения свободы. Она это понимает и всячески пытается смягчить приговор.