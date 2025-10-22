Достижения.рф

На экс-супругу боксера Бивола могут завести сразу два уголовных дела в Казахстане и Киргизии

Mash на спорте: Против экс-жены Бивола могут возбудить два уголовных дела
В отношении Екатерины Бивол, бывшей жены обладателя титулов WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, могут возбудить сразу два уголовных дела в Казахстане и Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал Mash на спорте.



Ранее Бивол в своих соцсетях высказалась в негативном ключе о киргизах и казахах. В обеих странах МВД начало проверку. Женщине могут предъявить обвинение в разжигании межнациональной и религиозной вражды.

Напомним, Дмитрий Бивол, восстанавливающийся после хирургического вмешательства, заявил, что планирует вернуться к полноценным тренировкам через четыре-шесть недель.

