На экс-супругу боксера Бивола могут завести сразу два уголовных дела в Казахстане и Киргизии

22 октября 2025, 11:36

Mash на спорте: Против экс-жены Бивола могут возбудить два уголовных дела

Фото: iStock/Akintevs

В отношении Екатерины Бивол, бывшей жены обладателя титулов WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, могут возбудить сразу два уголовных дела в Казахстане и Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал Mash на спорте.