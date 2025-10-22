В Ленобласти задержали педофила, который два года насиловал племянниц своей любовницы
В Ленобласти житель Лодейного Поля два года развращал и насиловал племянниц своей любовницы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
В 2023 году в райцентре 47-летний мужчина завязал отношения с женщиной и начал проявлять интерес к ее племянницам, которым на тот момент было 7 и 15 лет. С тех пор педофил совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли CD-диски, флеш-карты и жесткие диски, на которых содержалась информация, имеющая доказательственное значение.
