В Ленобласти задержали педофила, который два года насиловал племянниц своей любовницы

22 октября 2025, 11:52

В Ленобласти задержали педофила, который два года насиловал племянниц любовницы

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ленобласти житель Лодейного Поля два года развращал и насиловал племянниц своей любовницы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.