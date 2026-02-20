Трагедия на берегу Миасса: жестокое убийство 15-летней сироты раскрыли спустя 20 лет, подробности происшествия

20 февраля 2026, 03:09

Фото: istockphoto / SB Arts Media

В мае 2006 года оборвалась жизнь 15-летней Алины (имя изменено), оставшейся без родительского попечения и проживавшей с бабушкой. Подросток стала жертвой жестокого преступления. 12 мая её тело с явными признаками насильственной смерти обнаружили в камышах на берегу реки Миасс. В управлении МВД по Южному Уралу официально подтвердили: смерть несовершеннолетней носила криминальный характер. Девушка погибла в безлюдной местности, где не оказалось никого, кто мог бы прийти ей на помощь. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».





Содержание Долгие годы без наказания: подозреваемые оставались на свободе Возобновление расследования и новые методы следствия Шокирующие детали преступления на Южном Урале Уголовное дело в 2026 году: какое наказание грозит фигурантам

Долгие годы без наказания: подозреваемые оставались на свободе

Возобновление расследования и новые методы следствия

Фото: istockphoto / Alsu Faskhieva

Шокирующие детали преступления на Южном Урале

Уголовное дело в 2026 году: какое наказание грозит фигурантам