Российский студент пришел на экзамен с сюрпризом в трусах
Брянский областной суд признал законным приговор студенту, который пришел на экзамены с наркотиками в трусах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Советский районный суд Брянска приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы за попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Согласно материалам дела, студент 2006 года рождения держал у себя дома 17,680 граммов гашиша для продажи. Наркотик он спрятал в нижнем белье и собирался взять с собой на экзамен в университет, но его задержала полиция.
В суде молодой человек полностью признал свою вину. Теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
