Российский студент пришел на экзамен с сюрпризом в трусах

19 февраля 2026, 16:38

Брянский студент получил шесть лет колонии за наркотики в трусах

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Брянский областной суд признал законным приговор студенту, который пришел на экзамены с наркотиками в трусах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.