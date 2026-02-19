Достижения.рф

В Забайкалье подростки поджигали лес по заданию кураторов за «спасибо»

В Забайкалье двум подросткам грозит до 9 лет колонии за поджоги леса
Фото: Istock/SvetaZi

В Забайкалье суд рассмотрит дело двух 16-летних подростков, которые по заданию неизвестного куратора поджигали леса летом 2025 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



По версии следствия, в течение пяти дней обвиняемые устроили четыре пожара недалеко от посёлка Атамановка в Читинском районе. Задания и инструкции они получали от куратора, который пообещал им выплатить вознаграждение.

Подростки сняли поджоги на видео и отправили отчёт, однако денег не дождались. Вскоре их задержали и возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Прокурор запросил для виновных наказание в виде 8,5 и девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии. Приговор объявят 20 февраля.

Ольга Щелокова

