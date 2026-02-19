В Забайкалье подростки поджигали лес по заданию кураторов за «спасибо»

19 февраля 2026, 17:10

В Забайкалье двум подросткам грозит до 9 лет колонии за поджоги леса

Фото: Istock/SvetaZi

В Забайкалье суд рассмотрит дело двух 16-летних подростков, которые по заданию неизвестного куратора поджигали леса летом 2025 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.