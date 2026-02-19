Достижения.рф

Москвичка в метро распылила баллончик в мужчину, случайно задевшего её плечом

В Москве на станции «Щёлковская» пассажирка распылила баллончик в лицо прохожему
Фото: Istock/CristiNistor

В московском метро женщина распылила перцовый баллончик в лицо мужчине, который случайно задел её плечом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



Инцидент произошёл в час пик на станции «Щёлковская» Арбатско-Покровской линии. По словам 48-летней москвички, при входе в метро незнакомец нечаянно толкнул её. Это разозлило женщину.

Она догнала мужчину уже на платформе и на глазах у других пассажиров применила аэрозольный баллончик. Сотрудники полиции оперативно задержали нарушительницу. Пострадавший в результате инцидента не получил вреда здоровью.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). После допроса подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве на станции метро «Битцевский парк» взорвалось оборудование поезда.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0