Москвичка в метро распылила баллончик в мужчину, случайно задевшего её плечом

19 февраля 2026, 13:32

В Москве на станции «Щёлковская» пассажирка распылила баллончик в лицо прохожему

Фото: Istock/CristiNistor

В московском метро женщина распылила перцовый баллончик в лицо мужчине, который случайно задел её плечом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.