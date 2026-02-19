Москвичка в метро распылила баллончик в мужчину, случайно задевшего её плечом
В московском метро женщина распылила перцовый баллончик в лицо мужчине, который случайно задел её плечом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошёл в час пик на станции «Щёлковская» Арбатско-Покровской линии. По словам 48-летней москвички, при входе в метро незнакомец нечаянно толкнул её. Это разозлило женщину.
Она догнала мужчину уже на платформе и на глазах у других пассажиров применила аэрозольный баллончик. Сотрудники полиции оперативно задержали нарушительницу. Пострадавший в результате инцидента не получил вреда здоровью.
Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). После допроса подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
