Трагедия на «Октябрьском поле»: няня размахивала головой ребенка на станции и угрожала устроить терракт. Событие потрясло всю страну
Десять лет назад, 29 февраля 2016 года, в Москве произошло ужасное преступление. Няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова убила четырехлетнюю девочку-инвалида, подожгла квартиру и направилась к станции метро «Октябрьское поле», размахивая головой ребенка. Это событие потрясло всю страну. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Переезд в МосквуСемья Владимира и Екатерины Мещеряковых переехала в Москву из Ливнов Орловской области в поисках лучшей жизни. В 2011 году у них родилась долгожданная дочь. Роды оказались тяжелыми, и врачи поставили девочке серьезные диагнозы, включая эпилепсию и задержку психомоторного развития. Родители искали помощи и собирали деньги на лечение через интернет. Девочка перенесла операцию в Китае, а реабилитация планировалась в Германии.
Появление няниВ семье появилась няня Гюльчехра Бобокулова. Она казалась надежным помощником, сопровождала девочку на лечение и не вызывала подозрений. Однако в тот роковой день, когда родители вышли из квартиры по делам, женщина совершила непоправимое. После убийства она подожгла квартиру и покинула место преступления.
Избежала наказанияПолицейские задержали Бобокулову у метро, где она угрожала устроить взрыв. Суд признал ее виновной в убийстве и ложном сообщении о теракте, но освободил от уголовной ответственности из-за психического заболевания. Экспертиза подтвердила шубообразную шизофрению. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли после тушения пожара. Родители пережили сильнейший шок. Екатерина потеряла сознание, а Владимир долго не мог прийти в себя. Девочку похоронили в Ливнах, семья практически не общалась с журналистами.
Где семья сейчасВ 2018 году Владимир тяжело заболел и скончался. После трагедии жизнь Екатерины продолжалась. Она переехала в Красногорск и занялась воспитанием пасынка от предыдущего брака. Женщина начала общаться с давним знакомым Андреем, который также переживал трудные времена. После продолжительных встреч они решили начать совместную жизнь, и у них появился общий ребенок. Пасынок окончил школу с золотой медалью и поступил в медицинскую академию.
Следы Гюльчехры Бобокуловой исчезли в марте 2021 года. СМИ сообщили, что срок ее лечения подходит к концу, и после выписки планировалась депортация на родину. Трагедия оставила глубокий след в жизни всех участников этой истории, изменив судьбы навсегда.