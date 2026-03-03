При взлёте из Внуково у самолёта AZUR Air загорелся двигатель
Самолёт авиакомпании AZUR Air загорелся при взлёте из московского аэропорта Внуково. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл с бортом, который выполнял рейс ZF 2801 в Паттайю.
Пассажиры провели в ожидании этого маршрута двое суток. Самолёт должен был вылететь ещё вечером 28 февраля, но тогда вылет отменили. Позже рейс снова появился на табло, однако время отправления переносили ещё семь раз.
Причиной длительной задержки стала неисправность воздушного судна. Специалисты ожидали прилёта другого борта, чтобы снять с него необходимую деталь. Всё это время пассажиры находились в аэропорту: им предоставили питание и воду, а позже начали расселять в гостиницы.
За несколько дней до инцидента самолёт возвращался в аэропорт из-за хлопков в двигателе. В авиакомпании заявили, что к вылету борт подготовили, однако после взлёта двигатель всё же вспыхнул. Экипаж продолжил полёт и благополучно посадил лайнер в Паттайе.
Читайте также: