При взлёте из Внуково у самолёта AZUR Air загорелся двигатель

03 марта 2026, 15:08

При вылете из Внуково в Паттайю самолёт с ранее неисправным двигателем загорелся

Фото: Istock/Fotokot197

Самолёт авиакомпании AZUR Air загорелся при взлёте из московского аэропорта Внуково. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл с бортом, который выполнял рейс ZF 2801 в Паттайю.