Россиянка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от возлюбленного с ножом
В Пензе девушка выпрыгнула с балкона пятого этажа, спасаясь от вооружённого сожителя. Как сообщает УМВД России по Пензенской области, инцидент произошёл в одной из квартир города.
По информации ведомства, 25-летний мужчина был недоволен общением своей 20-летней возлюбленной с подругой. В день происшествия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он увидел гостью в их жилье.
Это привело к конфликту, в ходе которого мужчина выломал дверь в туалете, где пряталась девушка, схватил её и начал угрожать ножом. Жертве удалось вырваться. Она выбежала в комнату и спрыгнула с балкона.
После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Информация о её состоянии и полученных травмах не разглашается. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
