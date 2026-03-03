Россиянка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от возлюбленного с ножом

03 марта 2026, 13:30

В Пензе девушка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от сожителя с ножом

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

В Пензе девушка выпрыгнула с балкона пятого этажа, спасаясь от вооружённого сожителя. Как сообщает УМВД России по Пензенской области, инцидент произошёл в одной из квартир города.