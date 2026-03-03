«Тело нашли позже»: В Краснодарском крае раскрыли убийство 15-летней давности
Сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство, совершённое в ноябре 2009 года в Краснодарском крае. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Установлено, что житель Армавира уехал из дома на автомобиле. Через несколько дней машину нашли на обочине дороги около посёлка Глубокий. Тело мужчины обнаружили только весной 2010 года в карьере на территории Новокубанского района. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
Полицейские установили причастность к убийству 45-летнего жителя Курганинского района. Выяснилось, что между мужчинами вспыхнула ссора на почве финансовых обязательств. Подозреваемый ударил оппонента металлическим прутом по голове и сбросил тело в водоём. Фигуранта уже задержали и передали сотрудникам Следственного комитета.
Накануне в Санкт-Петербурге дело о смертельной ссоре раскрыли спустя 20 лет.
