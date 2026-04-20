Трагедия в Мытищах: актер из сериалов «Гадалка» и «След» Владислав Бенграф и его жена жестоко зарезали друг друга. Что стало причиной трагедии?

Владислав Бенграф и Евгения Эктова (фото: Instagram* / _bengraf_)

В воскресенье, 19 апреля, стало известно о резонансном происшествии в подмосковных Мытищах. В квартире на улице Воровского произошла трагедия: во время конфликта супруги нанесли друг другу ножевые ранения, от которых оба скончались. Сообщается, что актер Владислав Бенграф напал на жену Евгению после того, как она предложила развестись. Подробнее о трагедии и что известно о семье — в материале «Радио 1».



Обстоятельства происшествия: крики ночью

Тихий подмосковный город оказался в центре внимания после того, как информация о случившемся за считанные часы распространилась по федеральным СМИ. Ночью, примерно в час, жители дома услышали крики из квартиры, где проживала семейная пара, в которой оба работали в театре.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-следственной группы. Дверь в квартиру оказалась заперта, поэтому ее пришлось вскрывать. Внутри правоохранители обнаружили тела Владислава и Евгении с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Следователи Следственного комитета по Московской области возбудили два уголовных дела по статье об убийстве, назначили экспертизы и начали допрос свидетелей.

Следы борьбы и свидетельства соседей

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали обстановку в квартире: на кадрах видны следы борьбы и большое количество крови. Соседи рассказали, что в семье часто происходили конфликты. По их словам, супруги неоднократно ссорились, уезжали по разным домам, а в некоторых случаях дело доходило до вызова полиции.

Даже за последние недели пара несколько раз расходилась и вновь сходилась. Очевидцы утверждают, что инициатором скандалов чаще выступал Владислав, однако всегда находил способы вернуть супругу.

Владислав Бенграф и Евгения Эктова (фото: Instagram* / _bengraf_)
В социальных сетях Владислав Бенграф незадолго до трагедии публиковал эмоциональные сообщения, посвященные жене. В одном из постов он писал, что перемены в его жизни связаны именно с Евгенией, называл ее источником вдохновения и благодарил судьбу за знакомство с ней.

«Многие заметили, как я изменился за последнее время. Пришло время приоткрыть небольшую занавесу тайны. Все то, что сейчас происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она просто невероятная! Она делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за нее, а еще за то, что однажды проводил ее до дома», — писал актер.
Несмотря на публичные проявления чувств, отношения в семье оставались напряженными. Мужчина не хотел расставаться с женой, которая уже думала о разводе.

Версия следствия: ссора переросла в смертельную схватку

По предварительной информации, поводом для конфликта стало заявление 23-летней Евгении о намерении развестись. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние. Владислав первым взял нож и нанес удары супруге. Евгения, в свою очередь, сумела ответить тем же. Полученные ранения оказались смертельными для обоих.

Известно, что за два дня до происшествия Владислав находился у тещи. Евгения попросила его уйти, так как устала от постоянных ссор. Со своей матерью у актера отношения не складывались, поэтому он временно жил у родственников жены.

Реакция близких и комментарии очевидцев

Трагедия вызвала шок у друзей и родственников погибших. Многие отказываются подробно комментировать произошедшее. Одна из подруг семьи сообщила, что узнала о случившемся внезапно и до последнего не могла поверить в происходящее. По ее словам, во время личных встреч Евгения не демонстрировала признаков серьезных проблем в отношениях и не говорила о намерении развестись.

«Только узнала о том, что произошло. Нахожусь в шоке. Я сейчас пыталась позвонить Жене, мне какой-то следователь ответил вместо нее. У меня нет слов, что же у них случилось. Я, когда в гостях у них была, ничего такого не замечала. Просто сидели, спокойно общались, она даже не намекала ни на что, про развод имеется в виду», — поделилась она.
Мать погибшей кратко ответила журналистам, что все вопросы необходимо задавать следствию, а не ей.

Мнение криминалиста: редкий случай взаимного убийства

Эксперты отмечают, что подобные случаи встречаются крайне редко. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru пояснил, что в бытовых конфликтах чаще фиксируют одну жертву и одного нападавшего. Ситуации, при которых оба участника наносят друг другу смертельные ранения, происходят довольно редко.

Владислав Бенграф и Евгения Эктова (фото: Instagram* / _bengraf_)
По его словам, важную роль мог сыграть так называемый фактор агонии. Даже после получения смертельного ранения человек способен в течение короткого времени сохранять активность и нанести ответный удар. Влияние алкоголя или других веществ также могло снизить болевую чувствительность и продлить двигательную активность.

«В ситуации в Мытищах, получив ножевой удар, женщина могла даже сразу и не почувствовать боль. Она тут же хватает нож и бьет куда ни попадя. Не думаю, что она прицельно била. По роковому стечению обстоятельств удар пришелся в жизненно важный орган — шею», — резюмировал криминалист.
В результате оба участника конфликта получили смертельные травмы. По информации специалистов, возбужденные уголовные дела впоследствии прекратят в связи со смертью подозреваемых.

Владислав Бенграф: путь в профессию и работа в театре

Владислав Бенграф родился в Барнауле, его настоящая фамилия — Владимиров. Ради актерской карьеры он переехал в Москву и в 2017 году поступил во ВГИК имени С. А. Герасимова.

В кино он исполнял преимущественно эпизодические роли. Зрители могли увидеть его в сериалах «След», «Детективы» и «Гадалка», а также в короткометражных проектах. Помимо съемок, актер активно работал в театре.

С 2021 года он служил в Московском Новом драматическом театре. Также он участвовал в постановках «Сирано де Бержерак» и «Мафиози» на сцене театра «ФЭСТ». В профессиональном портфолио Бенграф подчеркивал внимание к деталям, стремление к развитию и интерес к историческим и психологическим проектам.

Владислав Бенграф и Евгения Эктова (фото: Instagram* / _bengraf_)

Евгения Эктова: работа визажистом и активность в соцсетях

Евгения Эктова родилась в подмосковном Пушкино. Она работала визажистом, занималась созданием образов для невест и клиентов, участвующих в торжествах. Стоимость ее услуг начиналась от 15 тысяч рублей. Кроме того, Евгения проводила обучающие занятия по макияжу.

Она активно вела социальные сети, где публиковала фотографии своих работ и снимала видеоролики. Одно из последних видео она записала вместе с супругом.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
