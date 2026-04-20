Трагедия в Мытищах: актер из сериалов «Гадалка» и «След» Владислав Бенграф и его жена жестоко зарезали друг друга. Что стало причиной трагедии?
В воскресенье, 19 апреля, стало известно о резонансном происшествии в подмосковных Мытищах. В квартире на улице Воровского произошла трагедия: во время конфликта супруги нанесли друг другу ножевые ранения, от которых оба скончались. Сообщается, что актер Владислав Бенграф напал на жену Евгению после того, как она предложила развестись. Подробнее о трагедии и что известно о семье — в материале «Радио 1».
Обстоятельства происшествия: крики ночьюТихий подмосковный город оказался в центре внимания после того, как информация о случившемся за считанные часы распространилась по федеральным СМИ. Ночью, примерно в час, жители дома услышали крики из квартиры, где проживала семейная пара, в которой оба работали в театре.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-следственной группы. Дверь в квартиру оказалась заперта, поэтому ее пришлось вскрывать. Внутри правоохранители обнаружили тела Владислава и Евгении с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Следователи Следственного комитета по Московской области возбудили два уголовных дела по статье об убийстве, назначили экспертизы и начали допрос свидетелей.
Следы борьбы и свидетельства соседейСотрудники правоохранительных органов зафиксировали обстановку в квартире: на кадрах видны следы борьбы и большое количество крови. Соседи рассказали, что в семье часто происходили конфликты. По их словам, супруги неоднократно ссорились, уезжали по разным домам, а в некоторых случаях дело доходило до вызова полиции.
Даже за последние недели пара несколько раз расходилась и вновь сходилась. Очевидцы утверждают, что инициатором скандалов чаще выступал Владислав, однако всегда находил способы вернуть супругу.
В социальных сетях Владислав Бенграф незадолго до трагедии публиковал эмоциональные сообщения, посвященные жене. В одном из постов он писал, что перемены в его жизни связаны именно с Евгенией, называл ее источником вдохновения и благодарил судьбу за знакомство с ней.
«Многие заметили, как я изменился за последнее время. Пришло время приоткрыть небольшую занавесу тайны. Все то, что сейчас происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она просто невероятная! Она делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за нее, а еще за то, что однажды проводил ее до дома», — писал актер.Несмотря на публичные проявления чувств, отношения в семье оставались напряженными. Мужчина не хотел расставаться с женой, которая уже думала о разводе.
Версия следствия: ссора переросла в смертельную схваткуПо предварительной информации, поводом для конфликта стало заявление 23-летней Евгении о намерении развестись. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние. Владислав первым взял нож и нанес удары супруге. Евгения, в свою очередь, сумела ответить тем же. Полученные ранения оказались смертельными для обоих.
Известно, что за два дня до происшествия Владислав находился у тещи. Евгения попросила его уйти, так как устала от постоянных ссор. Со своей матерью у актера отношения не складывались, поэтому он временно жил у родственников жены.
Реакция близких и комментарии очевидцевТрагедия вызвала шок у друзей и родственников погибших. Многие отказываются подробно комментировать произошедшее. Одна из подруг семьи сообщила, что узнала о случившемся внезапно и до последнего не могла поверить в происходящее. По ее словам, во время личных встреч Евгения не демонстрировала признаков серьезных проблем в отношениях и не говорила о намерении развестись.
«Только узнала о том, что произошло. Нахожусь в шоке. Я сейчас пыталась позвонить Жене, мне какой-то следователь ответил вместо нее. У меня нет слов, что же у них случилось. Я, когда в гостях у них была, ничего такого не замечала. Просто сидели, спокойно общались, она даже не намекала ни на что, про развод имеется в виду», — поделилась она.Мать погибшей кратко ответила журналистам, что все вопросы необходимо задавать следствию, а не ей.
Мнение криминалиста: редкий случай взаимного убийстваЭксперты отмечают, что подобные случаи встречаются крайне редко. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru пояснил, что в бытовых конфликтах чаще фиксируют одну жертву и одного нападавшего. Ситуации, при которых оба участника наносят друг другу смертельные ранения, происходят довольно редко.
По его словам, важную роль мог сыграть так называемый фактор агонии. Даже после получения смертельного ранения человек способен в течение короткого времени сохранять активность и нанести ответный удар. Влияние алкоголя или других веществ также могло снизить болевую чувствительность и продлить двигательную активность.
«В ситуации в Мытищах, получив ножевой удар, женщина могла даже сразу и не почувствовать боль. Она тут же хватает нож и бьет куда ни попадя. Не думаю, что она прицельно била. По роковому стечению обстоятельств удар пришелся в жизненно важный орган — шею», — резюмировал криминалист.В результате оба участника конфликта получили смертельные травмы. По информации специалистов, возбужденные уголовные дела впоследствии прекратят в связи со смертью подозреваемых.
Владислав Бенграф: путь в профессию и работа в театреВладислав Бенграф родился в Барнауле, его настоящая фамилия — Владимиров. Ради актерской карьеры он переехал в Москву и в 2017 году поступил во ВГИК имени С. А. Герасимова.
В кино он исполнял преимущественно эпизодические роли. Зрители могли увидеть его в сериалах «След», «Детективы» и «Гадалка», а также в короткометражных проектах. Помимо съемок, актер активно работал в театре.
С 2021 года он служил в Московском Новом драматическом театре. Также он участвовал в постановках «Сирано де Бержерак» и «Мафиози» на сцене театра «ФЭСТ». В профессиональном портфолио Бенграф подчеркивал внимание к деталям, стремление к развитию и интерес к историческим и психологическим проектам.
Евгения Эктова: работа визажистом и активность в соцсетяхЕвгения Эктова родилась в подмосковном Пушкино. Она работала визажистом, занималась созданием образов для невест и клиентов, участвующих в торжествах. Стоимость ее услуг начиналась от 15 тысяч рублей. Кроме того, Евгения проводила обучающие занятия по макияжу.
Она активно вела социальные сети, где публиковала фотографии своих работ и снимала видеоролики. Одно из последних видео она записала вместе с супругом.