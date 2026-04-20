В российском регионе няня-рецидивистка ограбила семью, в которой работала
В Южно-Сахалинске полицейские задержали 48-летнюю женщину по подозрению в краже у семьи, где она работала няней. Об этом сообщает «АСТВ».
Ранее судимая жительница острова устроилась присматривать за ребёнком. В феврале она находилась в квартире работодателей и обнаружила в одной из комнат 95 тысяч рублей и ювелирные изделия, которые принадлежали хозяйке.
Женщина забрала деньги и украшения. Похищенное она сдала в ломбард. За украденное няня выручила 160 тысяч рублей. Полицейские вскоре задержали подозреваемую. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Гражданке грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее в Пермском крае женщина ограбила одинокую пенсионерку, которая отказалась дать ей денег в долг.
