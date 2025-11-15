В Тюмени молодых людей задержали за похищение знакомого
В Тюмени поймали компанию, которая устроила похищение своего знакомого. Об этом сообщает управление МВД по региону.
На улице Московский тракт произошел инцидент, который вызвал беспокойство у местных жителей. Они обратились в полицию и сообщили, что неизвестные в камуфляже силой затолкали мужчину в багажник автомобиля и увезли его. Пострадавший активно сопротивлялся.
После расследования сотрудники МВД установили личности участников происшествия и задержали их. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Они объяснили свои действия шуткой и сказали, что инсценировали похищение знакомого. Один из них снимал происходящее на телефон.
Молодые люди осознали, что их действия напугали горожан. В отношении задержанных составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Суд назначил им наказание в виде пяти суток ареста.
