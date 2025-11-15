В Забайкальском крае автобус с вахтовиками перевернулся из-за коровы на трассе
В Забайкалье автобус с вахтовиками перевернулся на трассе из-за коровы. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Авария произошла в субботу, 15 ноября, в Шилкинском районе возле села Васильевка. Водитель автобуса Kia Grandbird попытался объехать животное, но из-за гололёда транспортное средство вылетело в кювет. На момент аварии в салоне находились сотрудники Быстринского горно-обогатительного комбината.
В результате происшествия пострадали восемь человек. Троим из них медицинскую помощь оказали на месте, а ещё пятерых пришлось госпитализировать для более детального обследования.
