«Цыгане сломали мне жизнь»: история Маугли из Шахт, которого нашли спустя 16 лет после похищения. Как мальчик жил в плену все эти годы

04 сентября 2025, 17:57

Фото: istockphoto / Dejan Markovic

В Ростовской области спустя 16 лет после исчезновения удалось найти мальчика, пропавшего в городе Шахты в 2000 году. Шестилетний Вася, которого тогда искал весь город, оказался похищен и долгие годы жил в неволе. Его обнаружили случайно — взрослым мужчиной, не знавшим ни фамилии, ни даты рождения, ни даже смысла слов «полиция» и «школа». Подробнее об истории российского «Маугли» ​расскажет «Радио 1».





«Я пошёл домой, и меня забрали»

«Я в тот день был у мамы на работе. Она торговала на рынке в городе Шахты Ростовской области. Я покрутился у неё и пошёл домой. По дороге меня встретили какие-то люди и забрали с собой», — делился он.

Пропажа мальчика в Шахтах

Жизнь в плену

«Примерно шесть зим сидел в доме, меня не выпускали. Что делал? Да ничего. Кушал, помогал по хозяйству. Потом начали выпускать во двор, стал работать за деньги у другой семьи, а заработок отдавал матери Тимке», — вспоминал он.

Побег и случайная находка

«Он представился как Дмитрий Михай и сказал, что ему примерно 21 год», — вспоминал он.

Возвращение домой

«Без какого-либо ДНК по современной фотографии, на которой Василию уже 22 года, видно, что это наш ребёнок, так похож на брата. Это мой родной племянник, родственник, но он уже взрослый парень, возможно, уже женат, имеет свою семью, ведь у цыган рано женятся», — объяснила она.

Проблемы с адаптацией и преступление

«Цыгане сломали мне жизнь», — сказал Василий.