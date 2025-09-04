«Цыгане сломали мне жизнь»: история Маугли из Шахт, которого нашли спустя 16 лет после похищения. Как мальчик жил в плену все эти годы
В Ростовской области спустя 16 лет после исчезновения удалось найти мальчика, пропавшего в городе Шахты в 2000 году. Шестилетний Вася, которого тогда искал весь город, оказался похищен и долгие годы жил в неволе. Его обнаружили случайно — взрослым мужчиной, не знавшим ни фамилии, ни даты рождения, ни даже смысла слов «полиция» и «школа». Подробнее об истории российского «Маугли» расскажет «Радио 1».
«Я пошёл домой, и меня забрали»В 2016 году в полицию Ростовской области поступило сообщение о странном молодом человеке, которого водитель нашёл спящим в своей «Газели». Парень назвался Дмитрием и рассказал, что сбежал от людей, державших его в плену.
Ему было 22 года, но при этом он не умел читать и писать, не знал своего возраста и фамилии. Молодой человек не ориентировался во времени и с трудом говорил — его словарный запас был крайне беден. Он не понимал значения привычных понятий: «полиция», «интернет», «школа».
«Я в тот день был у мамы на работе. Она торговала на рынке в городе Шахты Ростовской области. Я покрутился у неё и пошёл домой. По дороге меня встретили какие-то люди и забрали с собой», — делился он.
Пропажа мальчика в ШахтахСлова «Дмитрия» оказались правдой. На самом деле его звали Василий. Он исчез утром 15 ноября 2000 года, что всколыхнуло весь город: подключилась полиция, добровольцы, родственники.
Фотографии мальчика с выбитыми передними зубами расклеили на каждом столбе. Главная примета — большое родимое пятно на груди диаметром 5 см. Но поиски так и не дали результата: Васю не нашли ни среди живых, ни среди погибших.
Ребёнок считался пропавшим без вести 16 лет. Всё это время шло расследование уголовного дела об убийстве.
Жизнь в пленуНа деле оказалось, что все эти годы мальчик жил в Волгограде в чужой семье, вместе с четырьмя другими детьми. Школу он не посещал, читать и писать так и не научился. С 16 лет он начал работать на похитителей, но все деньги они забирали.
Его жизнь сводилась к тяжёлому хозяйству: носить воду, колоть дрова, ухаживать за животными. Он не знал, что существуют праздники, подарки, телевизор или интернет. Василий вспоминал, что первые годы вообще не выходил из дома.
«Примерно шесть зим сидел в доме, меня не выпускали. Что делал? Да ничего. Кушал, помогал по хозяйству. Потом начали выпускать во двор, стал работать за деньги у другой семьи, а заработок отдавал матери Тимке», — вспоминал он.Сначала цыганская семья скрывала от табора своего «вновь обретённого» сына. Ему красили волосы в черный цвет, чтобы он был похож на своих братьев и сестёр. Но спустя время белокурый цыган так прижился в таборе.
Потом люди, удерживавшие ребёнка, и не скрывали, что похитили его. Однако в полицию мальчик не обращался по простой причине — он не знал, что она существует. Когда мальчик встречал других людей, он говорил, что его похитили, однако ему никто не верил.
Побег и случайная находкаВсё изменилось после конфликта с похитителями. Когда юноша решил оставить себе часть заработанных денег, его жестоко избили. После этого он сбежал. Некоторое время парень бродяжничал. А ночью 26 июля 2016 года он забрался в «Газель» и уснул. Именно там его и обнаружил водитель, который позже отвёл его в полицию.
«Он представился как Дмитрий Михай и сказал, что ему примерно 21 год», — вспоминал он.
Возвращение домойВ августе 2016 года Василий вернулся в родной город Шахты. Но счастливой встречи с родителями не произошло — их уже не было в живых. Отец умер вскоре после исчезновения сына от сердечного приступа, а мать не смогла пережить горе, пристрастилась к алкоголю и погибла. По словам родной тёти Василия семья и до трагического исчезновения сына вела далеко не самый достойный образ жизни, а после пропажи мальчика жизнь родителей окончательно разрушилась.
Чтобы удостовериться, что найденный в Волгограде молодой человек действительно является пропавшим 16 лет назад мальчиком из Шахт, следователи эксгумировали тело его отца. Экспертиза ДНК подтвердила их родство. Однако тетя не захотела забрать Василия.
«Без какого-либо ДНК по современной фотографии, на которой Василию уже 22 года, видно, что это наш ребёнок, так похож на брата. Это мой родной племянник, родственник, но он уже взрослый парень, возможно, уже женат, имеет свою семью, ведь у цыган рано женятся», — объяснила она.Оказавшись на свободе, Василий столкнулся с новой проблемой — он был абсолютно не приспособлен к жизни. По сути, это был «городской Маугли». Молодого человека определили в приёмную семью и отправили учиться в школу.
Проблемы с адаптацией и преступлениеНесмотря на попытки устроить жизнь, разрыв между Василием и окружающими оставался огромным. Со временем он стал злоупотреблять алкоголем.
В ночь на 25 декабря Василий совершил серию краж, пытаясь отомстить тем, кого, по его мнению, правосудие не наказало. Он украл из автомобиля «четырнадцатой», принадлежавшего цыганам, магнитолу и аккумулятор. Позднее пытался вскрыть замок на гараже, чтобы забрать ещё один аккумулятор, но сделать это не удалось. Всё похищенное он забрал домой и уснул.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
«Цыгане сломали мне жизнь», — сказал Василий.