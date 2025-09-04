«Выброшена, как мусор»: В Ленобласти нашли младенца в коробке у мусоропровода
Во Всеволожске Ленинградской области жители одного из домов обнаружили новорожденного ребёнка. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Младенец находился в картонной коробке в подъезде многоквартирного дома, расположенного на улице Ленинградская. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и временно забрали ребёнка в свою квартиру до приезда медиков.
Позже младенца доставили в районный роддом. По информации медиков, девочка появилась на свет на 35-й неделе беременности. Состояние новорожденной на момент госпитализации оценивалось как тяжёлое. При осмотре было установлено, что пуповина не была перевязана, однако серьёзных телесных повреждений у ребёнка не обнаружено.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного. Подозреваемая — 38-летняя жительница Всеволожска — задержана.
