«Выброшена, как мусор»: В Ленобласти нашли младенца в коробке у мусоропровода

04 сентября 2025, 16:44

Во Всеволожске мать оставила новорожденную дочь в подъезде

Фото: Istock/CristiNistor

Во Всеволожске Ленинградской области жители одного из домов обнаружили новорожденного ребёнка. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».