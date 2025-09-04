Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний
К остановке сердца у 14-летнего школьника из Долгопрудного привела болезнь. Об этом сообщили в Следственном комитете Московской области.
Какую именно болезнь выявили у несовершеннолетнего, в ведомстве не уточнили.
4 сентября стало известно о гибели школьника. После возвращения из учебного заведения он закрылся в своей комнате. Через некоторое время младшая сестра услышала подозрительный шум и решила проверить брата. Она обнаружила его лежащим на полу и задыхающимся.
Прибывшие медики не смогли спасти мальчика. По словам родителей, накануне он жаловался на сильную усталость. Хронических заболеваний у него не было.
