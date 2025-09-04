Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний

04 сентября 2025, 16:15

Причиной остановки сердца у подростка из Долгопрудного стала болезнь

Фото: iStock/Iulianna Est

К остановке сердца у 14-летнего школьника из Долгопрудного привела болезнь. Об этом сообщили в Следственном комитете Московской области.