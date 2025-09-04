«Расфасовал по пакетам»: Россиянин убил и расчленил свою жену за пьянство
В Удмуртии правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту гибели местной жительницы. О трагическом инциденте сообщили в МВД России.
В середине лета в полицию с заявлением об исчезновении супруги обратился 40-летний мужчина. После безрезультатных поисков было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия полиция выявила доказательства против самого заявителя: в его автомобиле обнаружили следы крови.
По информации правоохранительных органов, мужчина дал признательные показания. Он сообщил, что в ходе возникшего на бытовой почве конфликта нанёс супруге телесные повреждения, которые привели к её смерти. После этого он вывез её тело в лесную зону. В настоящее время останки женщины обнаружены и направлены на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: