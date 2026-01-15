Во Владивостоке иностранец в переписке совращал 13-летнюю школьницу

15 января 2026, 14:24

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Во Владивостоке правоохранители задержали иностранца, который в переписке совращал 13-летнюю девочку и порнографические изображения и непристойные предложения. Об этом сообщает полиция Приморья.





Как оказалось, фигурант знал возраст пострадавшей. Он признавался школьнице в симпатии и предлагал ей выйти за него замуж.





«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции была выявлена публикация о том, что во Владивостоке несовершеннолетней поступали сообщения с изображениями и предложениями непристойного характера от неизвестного мужчины», — рассказали в полиции.