Алкоголик «освободил» игрушки из кран-машины и раздал их случайным прохожим

15 января 2026, 14:40

В Нижегородской области мужчина украл из автомата игрушки и раздал прохожим

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Навашинском районе произошел курьезный случай. Безработный 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил 26 мягких игрушек из игровой кран-машины. Об этом сообщает региональное управление МВД на своем сайте.