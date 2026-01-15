Алкоголик «освободил» игрушки из кран-машины и раздал их случайным прохожим
В Навашинском районе произошел курьезный случай. Безработный 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил 26 мягких игрушек из игровой кран-машины. Об этом сообщает региональное управление МВД на своем сайте.
Инцидент случился на улице Трудовая, где злоумышленник сломал дверцу аппарата и забрал свои трофеи. После этого он раздал их случайным прохожим. Ущерб от его действий составил 6,5 тысячи рублей. Полицейские быстро установили личность нарушителя, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив сотрудников магазина.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При подтверждении вины ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
