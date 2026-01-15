В Москве мошенники выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей и украшения
В Москве преступники под видом службы доставки выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей и драгоценности. Один из подозреваемых задержан, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации следствия, аферисты связались с девушкой и попросили сообщить код из СМС для оформления заказа. После этого ей звонили люди, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств. Они убедили москвичку, что ее личные данные попали в руки злоумышленников, и она якобы подозревается в преступлении.
Введенная в заблуждение россиянка передала незнакомой женщине в Подмосковье дорогие часы и ювелирные украшения родителей. Позже мошенники снова связались с ней, и она отдала еще 3 миллиона рублей курьеру. Поняв, что попалась на уловку, девушка рассказала о случившемся маме и папе.
По информации пресс-службы, задержан 34-летний житель Москвы. Он забрал деньги у пострадавшей и передал их кураторам, получив свою долю от суммы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
