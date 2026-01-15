В Москве мошенники выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей и украшения

15 января 2026, 15:02

Фото: iStock/Chalabala

В Москве преступники под видом службы доставки выманили у 16-летней девушки 3 миллиона рублей и драгоценности. Один из подозреваемых задержан, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.