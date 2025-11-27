27 ноября 2025, 14:08

Фото: iStock/Kevin Lendio

В среду, 26 ноября, в специальном административном районе Китая – Гонконге – вспыхнул мощнейший пожар, который уже прозвали самым смертоносным в истории региона. Как распространялось пламя, почему пожарные прибыли слишком поздно, сколько человек погибли и числятся пропавшими без вести и критика местных властей – в материале «Радио 1».





Содержание Как развивался пожар в жилом комплексе Гонконга 26 ноября Жертвы и пропавшие без вести Причины пожара в Гонконге и первые задержания Последствия трагедии

Как развивался пожар в жилом комплексе Гонконга 26 ноября

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

«Тут полный хаос. Никаких указаний от правительства», – сказал один из очевидцев.

Жертвы и пропавшие без вести

Фото: iStock/Distortion Media

«Существует высокий риск для людей, оказавшихся в ловушке внутри зданий, и для пожарных», — подчёркивает он.

Причины пожара в Гонконге и первые задержания

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

«У полиции есть основания полагать, что ответственные лица компании проявили грубую халатность, что привело к инциденту и быстрому распространению огня, в результате чего пострадали люди», — говорит она.

Последствия трагедии

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

«Ужасный пожар в многоквартирных домах Тай По — это настоящее бедствие, вызвавшее глубокую скорбь. Великобритания выражает искренние соболезнования всем пострадавшим семьям и жителям Гонконга», – написала в своих соцсетях глава британского МИД Иветт Купер.