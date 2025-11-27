«Тут полный хаос»: больше 15 часов не могут потушить самый смертоносный пожар в истории Гонконга. Почему жители винят власти и пожарных?
В среду, 26 ноября, в специальном административном районе Китая – Гонконге – вспыхнул мощнейший пожар, который уже прозвали самым смертоносным в истории региона. Как распространялось пламя, почему пожарные прибыли слишком поздно, сколько человек погибли и числятся пропавшими без вести и критика местных властей – в материале «Радио 1».
Как развивался пожар в жилом комплексе Гонконга 26 ноябряВозгорание произошло в среду, 26 ноября, в одном из небоскрёбов жилого комплекса Тай По, где проживают порядка четырёх тысяч человек. Сначала пожар классифицировали как первой степени, к 15:34 уровень повысили до четвёртой степени, а в 18:22 был объявлен максимум. В последний раз сопоставимое по масштабам возгорание происходило в Гонконге в 2008 году, когда в результате пожара в ночном клубе погибли четыре человека и пострадали ещё 55.
В жилом комплексе проводились масштабные ремонтные работы. Судя по многочисленным опубликованным кадрам с места событий, изначально огонь охватил бамбуковые строительные леса. Горящие фрагменты сетки и элементы конструкции падали на землю и поджигали все вокруг, ускоряя распространение пламени.
Часть жителей, находящихся в момент начала пожара в зданиях, оказались заблокированы. Пожарные прибыли на место, когда огонь уже охватил сразу несколько построек.
Горожане подвергли критике действия местных властей. Они обратили внимание на то, что пожарная станция находится прямо рядом с комплексом, однако спасатели прибыли слишком поздно. Также жители не поняли, почему для тушения настолько масштабного пожара не привлекли вертолёты.
«Тут полный хаос. Никаких указаний от правительства», – сказал один из очевидцев.
Жертвы и пропавшие без вестиВечером 26 ноября власти официально сообщили о гибели 36 человек. Ночью число жертв увеличилось до 44, а утром стало известно уже о 55 погибших. При этом судьба 279 жителей комплекса остаётся неизвестной — они продолжают числиться пропавшими без вести.
По словам главы города Джона Ли, к 21:30 около 900 человек удалось эвакуировать во временные центры размещения, созданные властями для пострадавших. Пожары в четырёх из семи кварталов удалось локализовать, однако в остальных трёх спасатели по-прежнему ведут борьбу с огнём. Поисковые работы начались с нижних этажей и постепенно продвигаются к уровням с 13-го по 23-й. Ожидается, что к вечеру пожарные смогут добраться и до верхних этажей. Всего на месте работают 26 команд. Спасатели выносили из горящих зданий не только людей, но и домашних животных — собак и кошек.
К утру 27 ноября дым продолжает идти со всех пострадавших этажей, в воздухе стойко держится запах горелого пластика. С фасадов время от времени падают обломки, а минимум четыре высотные автолестницы продолжают тушение оставшихся очагов возгорания. Пожар не удаётся полностью подавить уже более 15 часов.
Специалисты предупреждают, что температура внутри зданий достигает 550–600 °C, что может серьёзно повлиять на их конструктивную устойчивость. Адъюнкт-профессор Политехнического университета Хо Винг-ип отмечает, что из-за экстремального нагрева «арматурные стержни в бетонных стенах могли ослабнуть».
«Существует высокий риск для людей, оказавшихся в ловушке внутри зданий, и для пожарных», — подчёркивает он.
По мнению эксперта, восстанавливать постройки, которые горели особенно долго, экономически нецелесообразно. Такие здания дешевле снести и возвести заново — это более рациональный подход как с инженерной, так и с финансовой точки зрения.
Причины пожара в Гонконге и первые задержанияНапомним, что во время трагедии в комплексе проводились масштабные ремонтные работы. Пламя быстро охватило установленные бамбуковые строительные леса, однако точная причина возгорания пока не определена. Жильцы ранее в течение полугода жаловались на рабочих, которые курили прямо на объекте.
Министр безопасности Крис Танг отметил, что предварительные выводы следствия вызывают серьёзные вопросы. По его словам, огонь распространялся аномально быстро, а ситуацию усугубило использование пенопластовых материалов для герметизации окон.
Полиция и пожарные начали совместное расследование причин пожара. В рамках дела уже задержали трёх человек — двоих директоров строительной компании и инженера-консультанта. Их подозревают в неумышленном убийстве и грубой халатности.
Старший суперинтендант Эйлин Чанг Лай-Йи сообщила, что компания использовала пеноматериалы, которые могли усилить распространение огня.
«У полиции есть основания полагать, что ответственные лица компании проявили грубую халатность, что привело к инциденту и быстрому распространению огня, в результате чего пострадали люди», — говорит она.
Директор пожарной службы Энди Юнг Ян-кин подтвердил, что в пострадавших зданиях обнаружили пенопластовые элементы. Он добавил, что спасатели смогли проникнуть внутрь только через первый этаж, поскольку большинство других уровней оказались заблокированы.
Последствия трагедииПосле масштабного пожара в Гонконге власти начали принимать экстренные меры. Глава администрации Ли объявил о приостановке всех рекламных кампаний, связанных с выборами в Законодательное собрание, которые должны были пройти 7 декабря. По его словам, правительство сейчас полностью сосредоточено на ликвидации последствий трагедии. При этом на вопрос о возможном переносе голосования Ли ответил уклончиво, отметив, что окончательное решение будет принято «через несколько дней» после тщательного анализа ситуации.
Председатель КНР Си Цзиньпин направил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он потребовал мобилизовать все ресурсы для тушения пожара, а также сделать всё возможное для минимизации человеческих потерь и материального ущерба.
Международное сообщество также отреагировало на произошедшее. С соболезнованиями к Гонконгу обратились правительства Японии, Германии, Канады, Великобритании и других стран.
«Ужасный пожар в многоквартирных домах Тай По — это настоящее бедствие, вызвавшее глубокую скорбь. Великобритания выражает искренние соболезнования всем пострадавшим семьям и жителям Гонконга», – написала в своих соцсетях глава британского МИД Иветт Купер.