В Иркутске загорелся цех на тысячу «квадратов»

26 ноября 2025, 18:30

В Иркутске на тушение цеха направили 30 человек и 10 единиц техники

Фото: Istock/Distortion Media

В Иркутске произошло возгорание в цехе по производству стеновых панелей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.