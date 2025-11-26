В Иркутске загорелся цех на тысячу «квадратов»
В Иркутске произошло возгорание в цехе по производству стеновых панелей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место по адресу: ул. Полярная, дом 211. Для ликвидации огня службы задействовали более 30 человек и 10 единиц специальной техники.
Как сообщает ведомство, информация о возможных пострадавших не поступала. Спасатели продолжают уточнять детали происшествия.
