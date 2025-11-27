В Иркутской области два человека заживо сгорели в доме с печкой
В Иркутской области произошла ужасная трагедия. Два человека погибли в результате пожара в доме с печкой. Информация поступила от управления МЧС региона, пишет «Лента.ru».
Предварительные сведения указывают на возможное несоблюдение правил пожарной безопасности. Специалисты продолжают выяснять причины происшествия и планируют принять необходимые меры.
