«Столб пламени в ночи»: Масштабный пожар в подмосковном ресторане попал на видео
Очевидец заснял масштабный пожар в ресторане «Роза ветров», который находится в посёлке Голубое Солнечногорского района Московской области. Видеоролик появился в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На кадрах видно, как над зданием поднимается мощный столб пламени. Огонь освещает всё вокруг. Автор записи вёл съёмку из окна или с балкона жилого дома на значительном удалении от места происшествия. Несмотря на большое расстояние, пламя очень хорошо видно.
В сообщении канала указано, что горело именно здание ресторана «Роза ветров». На текущий момент информация о пострадавших не поступала. На место оперативно прибыли пожарные и начали тушить огонь.
Ранее в Москве загорелся крупнейший хлебокомбинат в России «Черёмушинский».
