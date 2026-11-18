В июле 2020 года в Петербурге погибла молодая мать Любовь Тихонова. Ее муж Николай признался в убийстве. Суд освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Трагедия на проспекте Художников
27 июля 2020 года у дома на проспекте Художников обнаружили обезглавленное тело женщины. Погибшей оказалась Любовь Тихонова. Вскоре ее супруг Николай признался в убийстве. Новость потрясла знакомых семьи. Окружающие считали пару благополучной. Однако позднее подруги девушки рассказали «КП-Петербург» о ссорах между супругами.
Где познакомились Николай и Любовь
По словам подруг погибшей, будущие супруги встретились в реабилитационном центре. Любовь проходила там восстановление после операции. С детства девушка имела нарушение слуха и училась в специализированной школе. Николай лечился от опухоли головного мозга. Молодые люди поженились, а затем у них родилась дочь. Любовь выбрала профессию фармацевта и поступила на профильный факультет. Однокурсница вспоминала ее как способную и прилежную студентку. После рождения ребенка молодая мать взяла академический отпуск.
Что подруги говорили об отношениях супругов
Знакомые Любови рассказывали, что Николай ревновал жену и ограничивал ее общение с мужчинами в соцсетях. По их словам, девушка жаловалась родителям на ссоры, оскорбления и побои. Позднее она забрала дочь, ушла от супруга и планировала подать на развод. Мужчина попытался вернуть семью и пригласил жену в кафе на вторую годовщину свадьбы. Однако наладить отношения им не удалось. Бывшие однокурсники Тихонова вспоминали конфликты с ним во время учебы. Они утверждали, что он угрожал другим студентам. Однажды между ним и однокурсником произошла потасовка.
Почему Николая Тихонова направили на лечение
После гибели супруги Тихонов признал вину и выразил раскаяние. По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, он нанес жене не менее пяти ударов топором, а затем замывал кровь в квартире. 5 апреля 2021 года Выборгский районный суд Петербурга освободил мужчину от уголовной ответственности. Вместо наказания суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Решение приняли с учетом выводов комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты заключили, что из-за органического поражения головного мозга Тихонов в момент трагедии не мог осознавать характер своих действий и контролировать их.
Что известно о дочери Тихоновых
Во время трагедии маленькая дочь супругов находилась в квартире. После гибели матери опеку над девочкой оформили родственники Любови.