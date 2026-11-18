18 ноября 2026, 04:13

Фото: iStock/Motortion

В июле 2020 года в Петербурге погибла молодая мать Любовь Тихонова. Ее муж Николай признался в убийстве. Суд освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия на проспекте Художников Где познакомились Николай и Любовь Что подруги говорили об отношениях супругов Почему Николая Тихонова направили на лечение Что известно о дочери Тихоновых

Трагедия на проспекте Художников

Где познакомились Николай и Любовь

Фото: iStock/YakobchukOlena

Что подруги говорили об отношениях супругов

Почему Николая Тихонова направили на лечение

Что известно о дочери Тихоновых