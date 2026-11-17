«Не откровение свыше»: Священник предупредил о грехе толкования снов
Священник Береговой: толкование снов по соннику является грехом
Священник Владислав Береговой заявил, что человеку не стоит приписывать любому необыкновенному сну Божественное происхождение и толковать его по соннику, так как это грех.
В беседе с RT священнослужитель напомнил, что в Писании Бог иногда открывал волю через сны, но это не значит, что каждый сон имеет Божественное происхождение.
«Большинство сновидений — это отражение наших переживаний, впечатлений, тревог и мыслей, накопившихся за день. Даже если во сне мы видим храм, икону, святого или самого Спасителя, это ещё не делает сон откровением свыше!» — отметил священник.Он добавил, что церковь призывает относиться к снам осторожно, не искать в них знаки и предсказания и не принимать на их основе судьбоносные решения. Береговой подчеркнул: если сон сильно взволновал, лучше рассказать о нём священнику. При этом использование сонников мужчина назвал тяжким грехом.