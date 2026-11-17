17 ноября 2026, 13:12

Священник Береговой: толкование снов по соннику является грехом

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Священник Владислав Береговой заявил, что человеку не стоит приписывать любому необыкновенному сну Божественное происхождение и толковать его по соннику, так как это грех.





В беседе с RT священнослужитель напомнил, что в Писании Бог иногда открывал волю через сны, но это не значит, что каждый сон имеет Божественное происхождение.

«Большинство сновидений — это отражение наших переживаний, впечатлений, тревог и мыслей, накопившихся за день. Даже если во сне мы видим храм, икону, святого или самого Спасителя, это ещё не делает сон откровением свыше!» — отметил священник.