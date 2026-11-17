17 ноября 2026, 13:47

Магаданка заявила в полицию, что её сожитель — разыскиваемый «орский маньяк»

Фото: Istock/Dzurag

Жительница Магадана по имени Олеся заявила, что узнала в своём гражданском муже «орского маньяка». Как сообщает Telegram-канал Baza, она прожила с ним почти восемь лет.