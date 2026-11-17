«Прожила с ним восемь лет»: Россиянка узнала в своём муже «орского маньяка»
Жительница Магадана по имени Олеся заявила, что узнала в своём гражданском муже «орского маньяка». Как сообщает Telegram-канал Baza, она прожила с ним почти восемь лет.
Женщина познакомилась с сожителем на сайте знакомств в 2018 году. Со временем он начал вести себя агрессивно и, по словам Олеси, четыре раза пытался её убить. После этого потерпевшая стала собирать информацию о бывшем сожителе и заметила ориентировку на Валерия Андреева.
Мужчина внешне похож на него, имеет шрамы за ушами, путается в рассказах о прошлом и несколько раз менял ФИО. Кроме того, он дальнобойщик, как и «орский маньяк». Женщина обратилась в Следственный комитет и полицию. В следственных органах подтвердили, что проводят проверку.
Валерий Андреев — один из самых опасных разыскиваемых преступников. На его счету не менее семи убийств женщин в Оренбургской области. В 2012 году его задержали и допросили, но отпустили из-за нехватки улик. После вызова на новый допрос он пропал.
Читайте также: