Льготы и выплаты для студентов в 2027 году: полный список
NEWS.ru: в 2027 году студенты могут получить стипендии и налоговые вычеты
Международный день студентов неофициально отмечается 17 ноября, и в России для учащихся предусмотрен целый набор выплат и льгот — от стипендий и налоговых вычетов до скидок на транспорт и материальной помощи. Часть мер можно получить уже сейчас, другие вступят в силу в 2027 году.
Академическая стипендия — базовая мера поддержки студентов очной формы, обучающихся за счет бюджета. До первой сессии ее получают все первокурсники, затем — те, у кого нет троек и долгов по учебе, пояснила NEWS.ru председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.
«С 1 сентября федеральный норматив был проиндексирован на 4% и составил 2 296 рублей в месяц. Индексация ежегодная на уровень официальной инфляции. Вуз может поднять планку по решению администрации. Отличники и активисты могут рассчитывать на повышенную стипендию — от 3 000 до 30 000 рублей», — отметила она.
Социальная стипендия положена очникам вне зависимости от успеваемости: сиротам, студентам с инвалидностью I или II группы, участникам боевых действий, учащимся, прописанным на территории, которой нанесен ущерб в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также получателям государственной соцпомощи. Ее размер — 3 448 рублей в месяц. Право нужно подтверждать каждый год — для этого необходимо подать заявление и документы в деканат. Из федерального бюджета также выплачивают стипендию во время отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком.
Отдельно Горелкина рассказала о двух стипендиях. Президентская доступна с третьего курса: 30 000 рублей в месяц, не менее 3/4 оценок «отлично». Список из 3 400 студентов российских вузов составляется ежегодно. Правительственная — 20 000 рублей в месяц, от 50% оценок «отлично», требуется обязательное участие в проектах.
При тяжелой болезни и потере близкого человека студент может обратиться в деканат за материальной помощью. Для этого нужно подать заявление и подтверждающие документы, например, выписку из больницы. Условия и сумму определяет вуз. Это разовая выплата, которая не заменяет стипендию, а дополняет ее в трудной ситуации, подчеркнула Горелкина. По словам экспертов, единой федеральной льготы на проезд в городском транспорте для студентов нет, условия устанавливают регионы и местные перевозчики. Поэтому в одном субъекте РФ студент может получать льготу, а в другом — нет.
Часть уплаченного НДФЛ за обучение можно вернуть через личный кабинет ФНС, рассказала NEWS.ru управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.
«Справку об оплате выдает учебное заведение. За свое обучение можно учесть до 150 тыс. рублей расходов в год в пределах общего лимита социальных вычетов — то есть вернуть до 19 500 рублей. Родители, оплатившие очное обучение ребенка младше 24 лет, могут рассчитывать на лимит 110 тыс. рублей на ребенка в год (на двоих) — возврат до 14 300 рублей», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, вычет оформляет тот, с кем заключен договор об обучении, и кто вносит плату. Плательщик должен быть официально трудоустроен и платить НДФЛ. Неработающий ребенок самозанятого не сможет претендовать на вычет. Заявление подается через личный кабинет налоговой службы, но вернуть можно только уплаченное за три года. По этой причине не стоит оплачивать все обучение сразу — иначе лимит «сгорит».
Пособие по беременности и родам положено студенткам очных отделений вузов и колледжей — независимо от того, платное обучение или бюджетное. Размер пособия — один прожиточный минимум для трудоспособного населения, установленный в регионе проживания, за полный месяц отпуска. Выплата производится сразу за весь отпуск на основании электронного листка нетрудоспособности. По данным Соцфонда России, за стандартные 140 дней студентки получают в среднем около 96 тыс. рублей — итоговая сумма зависит от регионального прожиточного минимума.
Заявление можно подать через «Госуслуги», в МФЦ или Соцфонде не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, объяснила Косарева. Для этого требуются справка из учебного заведения об очном обучении с указанием периода отпуска и справка из медицинской организации о периоде нетрудоспособности. Если студентка встала на учет в первые 12 недель беременности, то после наступления 12-й недели она может подать заявление на единое пособие. Его назначают с учетом нуждаемости: среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум, а доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период — составлять не менее 8 МРОТ.
При рождении ребенка один из родителей получает разовое пособие. С 1 февраля 2026 года его размер — 28 450,45 рубля. Работающему родителю пособие назначают автоматически. Если оба родителя не работают, заявление подают в Соцфонд (через «Госуслуги», МФЦ) в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Там же неработающая студентка-очница может оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для очниц оценка нуждаемости не применяется, поэтому доход семьи не учитывается. Минимальный размер пособия — 10 669,64 рубля в месяц. Если семья имеет право на единое пособие, нужно выбрать между ним и пособием по уходу до полутора лет.
«Из неденежных льгот — предоставление академического отпуска и обязанность вузов с текущего учебного года предоставлять комнату в общежитии студенческим семьям», — заключила Косарева.