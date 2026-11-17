17 ноября 2026, 12:37

NEWS.ru: в 2027 году студенты могут получить стипендии и налоговые вычеты

Фото: iStock/SeventyFour

Международный день студентов неофициально отмечается 17 ноября, и в России для учащихся предусмотрен целый набор выплат и льгот — от стипендий и налоговых вычетов до скидок на транспорт и материальной помощи. Часть мер можно получить уже сейчас, другие вступят в силу в 2027 году.





Академическая стипендия — базовая мера поддержки студентов очной формы, обучающихся за счет бюджета. До первой сессии ее получают все первокурсники, затем — те, у кого нет троек и долгов по учебе, пояснила NEWS.ru председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.





«С 1 сентября федеральный норматив был проиндексирован на 4% и составил 2 296 рублей в месяц. Индексация ежегодная на уровень официальной инфляции. Вуз может поднять планку по решению администрации. Отличники и активисты могут рассчитывать на повышенную стипендию — от 3 000 до 30 000 рублей», — отметила она.

«Справку об оплате выдает учебное заведение. За свое обучение можно учесть до 150 тыс. рублей расходов в год в пределах общего лимита социальных вычетов — то есть вернуть до 19 500 рублей. Родители, оплатившие очное обучение ребенка младше 24 лет, могут рассчитывать на лимит 110 тыс. рублей на ребенка в год (на двоих) — возврат до 14 300 рублей», — подчеркнула эксперт.

Фото: iStock/FabrikaCr

«Из неденежных льгот — предоставление академического отпуска и обязанность вузов с текущего учебного года предоставлять комнату в общежитии студенческим семьям», — заключила Косарева.