28 июля 2026, 03:39

Фото: iStock/ToonPhotoClub

29 июля 2020 года в Саткинском районе Челябинской области Александр убил свою жену Оксану. Трагедия произошла возле села Алексеевка на глазах у двух маленьких дочерей супругов. Суд признал мужчину невменяемым и отправил его на принудительное лечение в клинику с интенсивным наблюдением. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Поездка к стоматологу закончилась трагедией Очевидец пытался остановить мужчину Александр и Оксана познакомились в кафе Соседи слышали крики и звуки побоев Александр говорил о слежке за женой Родственники оспаривали психиатрическую экспертизу Автомобиль продали во время следствия Суд назначил лечение с интенсивным наблюдением

Поездка к стоматологу закончилась трагедией

Очевидец пытался остановить мужчину

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Александр и Оксана познакомились в кафе

Соседи слышали крики и звуки побоев

Александр говорил о слежке за женой

Родственники оспаривали психиатрическую экспертизу

Фото: iStock/Pressmaster

Автомобиль продали во время следствия

Суд назначил лечение с интенсивным наблюдением