29 июля 2020 года в Саткинском районе Челябинской области Александр убил свою жену Оксану. Трагедия произошла возле села Алексеевка на глазах у двух маленьких дочерей супругов. Суд признал мужчину невменяемым и отправил его на принудительное лечение в клинику с интенсивным наблюдением. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Поездка к стоматологу закончилась трагедией
В тот день семья ехала из села Новобелокатай в Сатку. У старшей дочери заболел зуб, а в родном селе детского стоматолога не оказалось. До Уфы добираться было далеко, поэтому родители выбрали больницу в Челябинской области. По дороге между супругами началась ссора. Александр заявил, что заподозрил Оксану в измене и перестал контролировать себя. Он остановил автомобиль на обочине, взял нож и ударил жену.
Женщина выбралась из салона и попыталась выбежать на дорогу. Она надеялась, что проезжающие автомобилисты помогут ей. Муж догнал Оксану примерно в 14 метрах от машины и продолжил нападение. После этого Александр вернулся в автомобиль. В бардачке он нашёл канцелярский нож и вновь напал на супругу.
Очевидец пытался остановить мужчину
Мимо места происшествия проезжал водитель. Он увидел нападение и начал кричать Александру, чтобы тот остановился. В ответ мужчина спокойно сказал: «У нас тут семейные разборки». Затем он выбросил нож в кусты и вернулся к автомобилю. Во время нападения в машине находились дочери пары. Старшая девочка в панике выбежала из салона. Александр перехватил ребёнка, передал очевидцам и попросил отвлечь её. Адвокат семьи погибшей позже указал на этот эпизод как на признак осознанных действий обвиняемого.
Александр и Оксана познакомились в кафе
Александр познакомился с Оксаной в 2014 году. Тогда он работал таксистом и подвозил девушку домой после встречи с подругами. Отношения развивались быстро. Вскоре пара начала жить вместе, а в 2016 году супруги зарегистрировали брак. В том же году у них родилась первая дочь. Через два года в семье появилась вторая девочка. Для Александра этот брак стал вторым. По словам соседей, проблемы с агрессией и ревностью проявлялись у него давно.
Соседи слышали крики и звуки побоев
Родные и соседи Оксаны рассказывали, что мужчина контролировал жену и регулярно ревновал её. Конфликты чаще происходили дома, за закрытой дверью. Жители соседнего подъезда слышали крики и звуки ударов. Они говорили, что Оксана пыталась сохранить семью ради дочерей. Близкие женщины не верили в версию об измене. Они называли Оксану домашним и заботливым человеком, который поддерживал мужа и занимался детьми.
Александр говорил о слежке за женой
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. На допросах Александр утверждал, что действовал в состоянии аффекта. Он рассказывал следователям, что увидел телефон супруги с паролем. Затем мужчина якобы узнал о её связи с лучшим другом. Также Александр заявлял, что замечал ночных гостей возле дома. Он проверял дверной уплотнитель и измерял следы шин во дворе. Оксана отрицала обвинения в неверности.
Эксперты направили Александра в закрытую психиатрическую клинику. Через несколько месяцев специалисты выявили у него тяжёлое хроническое психическое расстройство. По заключению комиссии, болезнь вызвала приступ патологической ревности. Медики указали, что во время преступления мужчина не понимал характер своих действий и их опасность. Родственники Оксаны не согласились с такими выводами. Они опасались, что Александр избежит уголовного наказания и спустя время сможет вернуться к обычной жизни. Адвокат матери погибшей Александр Войцех заявил о нарушениях при проведении экспертизы. Он также отметил, что ссора между супругами длилась около часа. По мнению защитника, состояние аффекта не может продолжаться настолько долго.
Автомобиль продали во время следствия
Вопросы у семьи вызвала и судьба автомобиля Renault Duster, где начался конфликт. Машину считали важным вещественным доказательством по делу. Однако автомобиль продали, когда Александр уже находился в СИЗО. Нотариус приехал к нему в изолятор, проверил дееспособность мужчины и заверил доверенность на сделку.
Суд назначил лечение с интенсивным наблюдением
Судебный процесс начался в августе 2021 года. В октябре Челябинский областной суд огласил решение. Александра отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением. Экспертная комиссия подтвердила, что мужчина страдает хроническим расстройством и не осознаёт опасность своих действий. На последнем заседании Александр признал вину. Подробности нападения он не пояснил. Мужчина согласился, что ему требуется лечение и постоянный контроль врачей.