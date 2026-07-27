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13-летняя девочка погибла под колесами иномарки в Дагестане

Москвичка на Kia сбила насмерть 13-летнюю школьницу из ХМАО в Дагестане
Фото: iStock/Iulianna Est

13-летняя девочка из ХМАО погибла под колесами автомобиля Kia в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла 27 июля в 13:00 в селе Хазар Дербентского района. Виновницей стала 58-летняя жительница Москвы, которая сбила школьницу, стоявшую на обочине дороги.

В результате ребенок скончался на месте от полученных травм. В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее сообщалось, что в ДТП с внедорожником Toyota Land Cruiser в Сочи погибли пять человек, включая троих детей. Водитель на мокрой дороге превысил скорость на дублере, не справился с управлением и наехал на портал тоннеля.

Лидия Пономарева

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