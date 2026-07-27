13-летняя девочка погибла под колесами иномарки в Дагестане

27 июля 2026, 15:43

Москвичка на Kia сбила насмерть 13-летнюю школьницу из ХМАО в Дагестане

Фото: iStock/Iulianna Est

13-летняя девочка из ХМАО погибла под колесами автомобиля Kia в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике в своем телеграм-канале.