13-летняя девочка погибла под колесами иномарки в Дагестане
13-летняя девочка из ХМАО погибла под колесами автомобиля Kia в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 27 июля в 13:00 в селе Хазар Дербентского района. Виновницей стала 58-летняя жительница Москвы, которая сбила школьницу, стоявшую на обочине дороги.
В результате ребенок скончался на месте от полученных травм. В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии.
Ранее сообщалось, что в ДТП с внедорожником Toyota Land Cruiser в Сочи погибли пять человек, включая троих детей. Водитель на мокрой дороге превысил скорость на дублере, не справился с управлением и наехал на портал тоннеля.
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